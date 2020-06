Comercio ambulante de Nezahualcóyotl solo quiere trabajar para comer

Cd. Nezahualcoyotl.- cientos de comerciantes ambulante, se las han tenido que ingeniar para poder vender en las calles y poder llevar alimento a sus hogares.



Y es que por las restricciones implementadas por el municipio, destaca el no intalación de mercados puestos ambulantes y semi fijos esto para reducir los foco de contagio.



Si embargo lo hemos comentado en este portal informativo, muchos comerciantes viven al día, lo que significa no cuentan con ahorros o medios para poder permanecer en casa.



Esto dificulta y complica todo y provoca que la tesorería municipal alerte al comercio mediante papeletas en las que se avisa que de no hacer caso a permanecer en casa se les retirará su puesto, carrito, triciclo y mercancía teniendo que pagar una multa cuantificable para recuperar sus bienes

Esta medida, ha causado malestar y enojo en el comercio ya que a decir de ellos lo único que buscan, es llevar alimento a sus hogares y no ven juro que además de no tener el abuso por parte de los empleados del ayuntamiento sea mayor pagando multas que no tienen.



Por eso hacen un llamado al edil municipal Juan Hugo de la Rosa, para que los dejen trabajar con sus respectivas medidas de sanidad usando cubrebocas mascarillas y gel antibacterial.