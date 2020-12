Comercio marítimo internacional exhibe a la 4T

• Análisis de Gaceta Amanac advierte enfoque excesivo de FGR, Sedemar y Aduanas; aseguran barcos y arrestan tripulaciones arbitrariamente



Un desastre la militarización de puertos. Perjudica la imagen no solo de un gobierno, sino también de su pueblo. Existe un contundente reclamo del transporte marítimo mundial por el enfoque excesivo de las autoridades mexicanas al asegurar buques extranjeros y arrestar tripulaciones completas, pero en forma arbitraria.



Al menos cuatro organizaciones globales han emitido una ’Circular de Alerta’, (la primera en mayo) a la comunidad marítima internacional; entre ellas, con el No.19/20, por parte de The International Group of P&I Clubs, en cambio, la International Chamber of Shipping y The Baltic and International Maritime Council (BIMCO), denunciaron una serie de detenciones arbitrarias de buques y arrestos de tripulantes en los puertos mexicanos y han acusado razones infundadas, falta de apego al derecho, así como a los protocolos internacionales.



’Las firmas globales se comprometen a reforzar las medidas preventivas específicas en los barcos antes de realizar los fletes, especialmente si su carga proviene desde algún puerto en América del Sur como antes de la llegada a México’, describe la circular 19-20 de las cuatro navieras globales firmantes.



Gerentes marítimos han manifestado su preocupación por la actuación de la FGR y otros entes gubernamentales nacionales, ya que afectan la seguridad de las embarcaciones, mientras las aseguradoras comerciales del sector han manifestado que, si se carga desde un puerto en América del Sur y antes de la llegada a México, se debe contactar con ellos.



En tanto, un análisis publicado por la Gaceta Amanac (AÑO 2. NÚM. 23. NOVIEMBRE 2020; Paginas 8-9 y 10), da cuenta de cómo militarizar puertos está causando ya pérdidas económicas a las navieras internacionales y, en este caso, a causa de la retención arbitraria de buques en terminales marítimas de México.



En la publicación de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), se describe que expertos advierten de medidas inadecuadas por parte del gobierno mexicano como son la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina, así como del personal de inspección de Aduanas que, no es una buena referencia a nivel internacional.



El estudio, describe que existe una Alerta Mundial, a todo el sector marítimo, sobre las detenciones arbitrarias de los buques en puertos mexicanos que, implica: daños estimados por agentes consignatarios de barcos, dependiendo del tamaño y tipo de la embarcación, que ascienden a una renta diaria de entre 15.000 y 20.000 dólares.



También, se establece en la Gaceta Amanac que, hay buques extranjeros detenidos en los puertos de Altamira, Tuxpan, Tampico, Lázaro Cárdenas y Ensenada, aun cuando existen algunos casos donde únicamente parte de la carga o un contenedor han resultado involucrados en actividades irregulares.



Según el escrito, hasta el momento, las navieras que se han visto afectadas por las acciones de las autoridades mexicanas son: Ocean Network Express (ONE), CMA CGM y Maersk; así como, cuatro buques eventuales, cuyos barcos requieren cumplir con los contratos de transporte que tiene con los exportadores y al mismo tiempo se ven afectados los importadores, por los retrasos en la entrega de sus mercancías, que muchas veces tiene penalizaciones por demora.



En este contexto, los buques más afectados son los que vienen principalmente de Sudamérica, pero también se han encontrado drogas y precursores químicos en los barcos procedentes de Asia. Por lo general las tripulaciones son ajenas a las cargas ya que los contenedores vienen cerrados y están protegidos con sellos.

Las drogas las ponen en los puertos de origen.



De este modo, al menos unas cuatro organizaciones globales están alertando a la comunidad marítima internacional por la detención de buques en puertos mexicanos bajo medidas excesivas, así como por acusaciones de presuntos hallazgos o avisos de drogas en la carga, mientras son aplicadas acciones desproporcionadas por parte de autoridades judiciales y marítimas.



Se enfatiza en el artículo que la violencia en contra del sector marítimo mundial ya afecta negativamente la imagen de México y podría impactar el arribo de buques y encarecer el transporte debido a la elevación de los seguros para escalar puertos mexicanos.



Alerta mundial



Un caso más emblemático de estas arbitrariedades del gobierno de la 4T, es el del buque UBC Savannah, con bandera de Chipre que, tras una inspección, la policía encontró sustancias ilegales y su tripulación y el capitán fueron detenidos por autoridades judiciales. El caso no concluyó ahí, los marinos mercantes fueron liberados al comprobarse que las tripulaciones no participan en el proceso de consolidación de la carga, pero tras correr los meses, el capitán del barco ha seguido bajo arresto.



’La violencia en contra del sector marítimo ya afecta negativamente la imagen del país y podría impactar el arribo de buques y encarecer el transporte debido a la elevación de los seguros para escalar puertos mexicanos’, se enfatiza en el artículo de Amanac.



OMI, enterada



Datos de agentes consignatarios indican que la Organización Marítima Internacional (OMI) ya está enterada de la afectación al comercio internacional por parte de México y de la alarmante situación sobre los derechos de las tripulaciones.



Como testigos de la reputación que está cobrando México, están las alertas giradas por los buques afiliados a la Asociación de Indemnización y Protección Mutua de Propietarios de Barcos de Japón, que emitió la circular No. 20-003.



La compañía El Norte de Inglaterra P&I de Inglaterra P&I DAC, también lanzó la alerta 2020/0222, firmada por el director de reclamaciones, David Richard, mientras el Club Sueco, con sede en Gotemburgo, a través de su seguro marítimo internacional, se sumó la alerta mundial en contra del país.



Las organizaciones manifestaron que están comprometidas con las autoridades mexicanas en la búsqueda de la liberación del Capitán del UBC Savannah y de éste y otros barcos actualmente detenidos. Al mismo tiempo mostraron su preocupación ante el gobierno mexicano por la aplicación indiscriminada de las leyes aduanales y el enfoque desproporcionado de la actuación de los fiscales en los casos de detenciones de buques y tripulaciones.



En tanto, el Capitán Enrique Lozano Días, Inspector de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), consideró que esta información que publico la Gaceta Amanac, ’hubiera sido de gran juicio, antes de que la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, pasarán por las cámaras de Diputados y la de Senadores’. Pero, reflexionó y opino que ’nunca es tarde’.



Marino Mercante venezolano reprueba militarización de puertos

Por su parte, en entrevista con este reportero, Pastor Naranjo La Grave, Consultor Marítimo venezolano radicado en España, refirió que este tipo de situaciones sucede cuando las autoridades ven al transporte marítimo desde una óptica "militar" o de "seguridad de estado" y no como una actividad netamente económica donde el rol de las autoridades debe estar alineado con las prácticas de usos y costumbres internacionales. (Entrevista completa en próxima entrega).



E-mail: [email protected]