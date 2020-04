Comercios son suspendidos por no respetar contingencia en Edoméx

Se recomendó a tianguistas, comerciantes y dueños de establecimientos que sólo se permitirá dar servicios a aquellos que ofrecen productos de primera necesidad.



En estos operativos participaron elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil de la entidad, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), Policías municipales, así como autoridades de los tres municipios que se recorrieron este día.



A través de estos operativos se dio a conocer que se controlará el acceso a los tianguis, donde sólo podrá ingresar una persona por familia, donde se entregará gel y cubrebocas, además de que no se permitirá el acceso a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, y aquellas que por su condición puedan estar en riesgo.



Para el caso de los puestos que venden comida, ésta será sólo para llevar, en tanto que los comerciantes deberán utilizar guantes y cubrebocas.



También se recomendó que los comerciantes inviten a la clientela a que guarden su sana distancia, y contar con gel antibacterial para el uso propio y de clientes.





En Ecatepec se realizó la suspensión de actividades en el Centro Comercial Plaza Aragón, por no respetar disposiciones propias de la contingencia para reducir los contagios por coronavirus.



En la Plaza comercial operaba un bar , así como varios comercios de productos y servicios no básicos, no aplicaban la sana distancia, no habían llevado a cabo la sanitización, además de que en algunos negocios se encontraban trabajando personas de la 3ra edad.