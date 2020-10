Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi



*Comicios 2021, Mostrarán si hay Madurez Democrática; INE

*Claudia Yáñez, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum…

*Fortalecer a la UIF; Santiago Nieto a Diputados



Argonmexico / A la víbora, víbora de la mar… Pobreza, desigualdad, corrupción asociada con el ejercicio de los poderes públicos, impunidad e inseguridad, ’grandes problemas estructurales de nuestro tiempo’, que además de acompañar el cambio generacional de América Latina, explican la desafección con la democracia y el desencanto con los partidos políticos.



Así lo valora el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al afirmar que en el Proceso Electoral 2020-2021 se pondrá a prueba si la madurez democrática de los actores y partidos políticos, es similar a la que han alcanzado los procedimientos e instituciones electorales.



Desde ahora, ’reconocer las derrotas en las urnas, así como los triunfos en ellas ocurridos, incorporar a las minorías en la toma de decisiones y, muy especialmente, reconocer que México es un país diverso, plural, incluyente y tolerante’ –considera-- serán algunas de las actitudes que deberán mostrar para reflejar la madurez democrática que la sociedad demanda.



Propone también evitar la polarización mezclada con dosis de intolerancia que se arraiga en la sociedad, y contribuir al debate democrático con argumentos, respetando las diferencias y sin hacer un uso faccioso de los poderes públicos, que implique vulnerar el pluralismo y el disenso que supone la recreación de la democracia.



Es claro. el próximo 6 de junio se renovará en México la totalidad de la Cámara de Diputados Federal, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y los ayuntamientos de otro tanto de entidades. Sí, se elegirán más de 21 mil 300 cargos en 32 elecciones concurrentes.



Pero el llamado ’Jefe Chichimeca’ (por aquella conversación telefónica que se filtró respecto a lo que le pedía un grupo indígena de Guanajuato), presume: ’echaremos a andar la maquinaria institucional perfeccionada a lo largo de 30 años, para garantizar el voto de 95 millones de ciudadanas y ciudadanos’.



En ese evento que congregó a representantes de organismos electorales de otros países, rememora que en América Latina se han desmontado los sistemas autoritarios. Afirma que la democracia se ha impuesto como forma de gobierno, aunque su desarrollo ha sido heterogéneo y presenta evidentes claroscuros.



’Se necesitan estudiar claramente, en especial de cara a los efectos que previsiblemente provocará la doble crisis provocada por la peor pandemia que ha vivido la humanidad: la crisis sanitaria y la crisis económica’.



La diputada colimense Claudia Yáñez Centeno propuso modificar el artículo 116 de la Constitución Federal para establecer que, si los superdelegados buscan participar como candidatos a una gubernatura, deben separarse de sus funciones tres años antes del día de la elección. Dicho de otro modo: si este proyecto avanza, varios y varias se quedarán con las ganas.



No hay claridad respecto a si la legisladora morenista cuenta con el apoyo de su paisano, el coordinador de la bancada Mario Delgado, a quien también se le menciona como posible ’candidote’; pero igualmente es de suma importancia anotar que, a su exjefe, el Canciller Marcelo Ebrard, le sirve más en la Ciudad de México con o sin la dirigencia nacional de Morena, que de gobernador. Por supuesto que esto incluye la posibilidad de suceder a Claudia Sheinbaum en el gobierno de la CDMX.



Como sea, nada se puede descartar respecto al futuro más próximo de Mario Delgado Carrillo, y al de sus compañeras de bancada como la propia Claudia Yáñez de quien vale recordar que su hermano César no se ha distanciado del Presidente de la República --como decían sus adversarios.



-- de hace tiempo con una eventual candidatura en Colima? El ex Secretario de Finanzas de Marcelo

Con todo, las batallas por la designación formal de las y los candidatos que competirán en los comicios del 6 de junio próximo para gobernar su entidad natal, no solo no paran, sino incluso podrían causar fracturas en sus partidos. Choques que irían de una mera división, hasta el pleno resquebrajamiento de los institutos políticos. Pero cuando el barco va a naufragar, ¿Primero salen las ratas?...



Pero, ¿y los moches apá?… Una y otra vez, cada que se reúne con legisladores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo expone el mismo caso, el de los dos mil millones de pesos que no han sido reclamados; pero que podrían ser utilizados en beneficio del pueblo.

Al intervenir en un foro virtual con legisladores, el funcionario más importante del Primer Equipo del Presidente López Obrador –de los nacidos en el estado de Querétaro-- se pronunció porque en el Congreso de la Unión se propongan reformas, para fortalecer a esa dependencia.



Con firmeza, Nieto Castillo los urge a definir el concepto de extinción de dominio, para evitar casos como el de esos dos mil millones de pesos que permanecen en cuentas bancarias que fueron congeladas porque nadie las ha reclamado.



Añade que por ahora ’no hay una facultad normativa que nos permita solicitar al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robando o al Ministerio Público, que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio en esos temas.



Y cuando ya tenía todo listo para insistir en el asunto, no fue a San Lázaro, le suspendieron su comparecencia. Es que, tras la maratónica sesión de 20 horas del jueves 8 de octubre, para la eliminación de 109 fideicomisos, la Comisión de Hacienda de la Cámara baja decidió posponerla hasta nuevo aviso.



Esto, a pesar de que la Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos antes del 20 de octubre; mientras los senadores tienen hasta el 31 del mismo mes para hacer lo propio.



A más tardar el 15 de noviembre la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, para que a los 20 días naturales el Ejecutivo federal lo publique junto con la Ley de Ingresos en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Aunque ya se sabe, se aplica el reloj suspendido…



