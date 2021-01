Comienza ciclo de charlas ’Valores con Perspectiva de Género

Planean estos conversatorios en el marco del Día Naranja, con especialistas en género y personajes de la cultura, el deporte y el turismo.

• Incluyen temas relacionados con valores feministas como sororidad, igualdad, justicia, valentía y autonomía, entre otros.



Toluca, Estado de México, 31 de enero de 2021. Para conmemorar el Día Naranja, los días 25 de cada mes, la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, de la Secretaría de Cultura y Turismo, realizará charlas con mujeres y hombres que comparten valores feministas como libertad, sororidad, igualdad, justicia, valentía, autonomía, entre otros.



Para iniciar este proyecto titulado ’Valores con perspectiva de género’, se encontraron en redes sociales Claudia Pérez Villalba, para-tenismesista, la especialista en género Flor Velázquez y, como moderadora, la titular de la Unidad de Género de la dependencia, Alejandra Guerra.



El trío de mujeres habló de la libertad como uno de los valores inherentes a la igualdad, que esta Unidad busca fomentar, así como el respeto a los demás seres humanos, con la intención de contribuir al fortalecimiento del tejido social.



’Los valores son guías, orientaciones y brújulas que constituyen un ideal de lo que queremos construir como sociedad; la convocatoria es que nos sumemos, que trabajemos sobre este valor feminista, que se convierta en un hábito, en una práctica personal y colectiva’, comentó Alejandra Guerra.



Por su parte, Flor Velázquez dijo ’me gustaría comenzar con una frase de Marcela Lagarde, una de las feministas más importantes de México y en el mundo, que dice `Nos han enseñado a tener miedo a la libertad, pero también nos han enseñado a tener miedo a tomar decisiones y tener miedo a la soledad´’.



’Este miedo es uno de los primero obstáculos en la construcción de la autonomía, y que la libertad es en sí uno de los fundamentos del feminismo, ya que si no hay libertad no hay nada, no puede haber igualdad, no puede haber una vida libre de violencia’, abundó.



Por su parte, Claudia Pérez agregó que ’cuando yo sentí que era libre fue a partir de mi divorcio; ahí me di cuenta que cuando estaba casada estaba muy bien, mi ideal era casarme, pero cuando me divorcié, dije y ahora qué hago con esta libertad, con esto que nadie me enseñó, ya que toda la vida fue obedecer a los papás, a los maestros, era yo muy obediente, y luego al esposo, sin darme cuenta, es lo que nos enseñan’.



Ambas invitadas y la moderadora estuvieron de acuerdo en que también las decisiones que las mujeres toman muchas veces están dirigidas por la imposición social y por los roles de género, que son inculcados como un deber o dejamos a la aprobación de otras personas la forma de vernos o actuar.



Además, coincidieron en que la educación es fundamental para obtener la libertad, discutieron en torno a los feminismos que están de acuerdo con que la mujer decide sobre su cuerpo, por ejemplo, a ser sexoservidora, y aquel feminismo que no está de acuerdo, ya que el cuerpo no es negociable.



Las charlas pueden consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook y Twitter, @CulturaEdomex.