Comienza cierre de hospital habilitado en Central Park por coronavirus

El hospital de 68 camas habilitado en Central Park, Nueva York, para el tratamiento de pacientes con coronavirus (COVID-19) cerraría durante la segunda semana de mayo, en función de la disminución del impacto de la pandemia en el estado.



El hospital montado en 14 carpas se localiza en la sección East Meadow del parque Upper East Sid. Fue habilitado con apoyo de la organización evangélica Samarita’s Purse a fin de aliviar la saturación de hospitales locales por el desborde de casos de coronavirus.



Empero, miembros de la organización indicaron al medio The Post que la peor oleada de coronavirus pasó y el ingreso de personas contagiadas comienza a reducirse, por lo que se dejarán de recibir pacientes desde el 4 de mayo.



El sitio fungía como una extensión del Hospital Mount Sinai y facilitó el tratamiento de 315 pacientes con COVID-19. No obstante, el medio Telemundo destacó que también fueron funcionarios locales quienes pidieron el cierre.



El presidente del concejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, fue de los primeros en presentar la solicitud al Hospital Mount Sinai, tras ser informado de que Samaritan’s Purse hacía firmar a los empleados un documento en contra del matrimonio igualitario.



’Es hora de que Samaritan’s Purse se vaya de Nueva York. Este grupo, dirigido por Franklin Graham, notoriamente intolerante y arrogante de odio, llegó en un momento en que nuestra ciudad no podía rechazar en buena conciencia cualquier oferta de ayuda. Ese tiempo ha pasado’, escribió Corey Johnson en su cuenta de Twitter.



El hospital de Central Park no es el único que ha comenzado a inhabilitarse. De acuerdo con The Post, el hospital flotante de la armada, el buque USNS Comfort, salió del puerto de Nueva York el jueves pasado y el nosocomio del Ejército en el Centro Javits comenzó el cierre de sus operaciones este viernes.



Aunque el centro habilitado por Samaritan’s Purse dejará de recibir pacientes desde el lunes, es probable que su retiro total de la zona sea dentro de dos semanas.



El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este sábado sobre 299 nuevos fallecidos por coronavirus (COVID-19) en las últimas 24 horas. En total, la entidad ya reporta 18 mil 909 decesos desde el inicio de la epidemia.



Además, Cuomo confirmó cuatro mil 663 nuevos casos positivos para un total estatal de 312 mil 977 contagios. En todo Estados Unidos, la cifra de personas infectadas está en un millón 126 mil 519.



Forbes