Comienza gobierno de Tomás Hernández la entrega de apoyos alimenticios a sectores vulnerables de San Marcos

Comerciantes y Transportistas fueron beneficiados con insumos alimenticios, como parte del programa implementado por el gobierno municipal en apoyo a los sectores vulnerables.



En su intervención el Presidente Municipal, Tomás Hernández Palma, agradeció a los comerciantes y transportistas, la disposición y solidaridad que han mostrado al acatar las indicaciones de suspender sus servicios y permanecer en casa y evitar contagios por COVID-19.



’Mi reconocimiento y agradecimiento, a quienes han contribuido a frenar esta pandemia en nuestro municipio, perfectamente se, que no es fácil cerrar tu negocito, dejar de trabajar el taxi, porque uno va al día llevando el sustento a la familia; Es por eso nuestra preocupación de entregar en primer termino a ustedes, un apoyo que permita contribuir al gasto familiar, les pido nos aguanten un poco más, esto pasará en poco tiempo si todos hacemos lo propio, reitero mi agradecimiento por el sacrificio que hoy están realizando’, dijo Tomás Hernández Palma.



Asimismo, la Sindica Municipal, María del Rosario Manzanares Chávez, pidió a la población su colaboración para que no aumenten los contagios por Coronavirus.

’Mi agradecimiento para estos dos sectores que han sido consientes y han acatado las disposiciones de suspender sus actividades económicas, sabemos que no es nada fácil, pero es mejor aguantarnos un poco mas en casa y con salud, que ser uno más en la cifra de contagios por esta enfermedad que ha dejado miles y miles de muertos en el mundo, gracias por su apoyo por su solidaridad con el pueblo de San Marcos’.



Por su parte la Presidenta del DIF San Marcos, María del Socorro Hernández Ramírez, informó que, los adultos mayores han sido prioridad en esta contingencia por coronavirus, ’Diariamente se lleva alimentos, asistencia medica y medicinas, a los adultos mayores en completo abandono, en las comunidades se realiza un censo a través de los comisarios, para ayudar también a las personas en vulnerabilidad, aquellas que no reciban ningún tipo de ayuda, sabemos que en estos momentos todos necesitamos, pero hay quienes en verdad viven en una situación extrema y deben ser ellos los primeros en atender, en próximos días estaremos en las comunidades y también en las colonias apoyando en estos tiempos tan difíciles que vivimos’.



Finalmente, autoridades municipales pidieron se sigan acatando las medidas preventivas de salud, Quedándose en Casa, para evitar más contagios de coronavirus en el municipio.