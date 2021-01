Comienza Santiago Solari con pierna izquierda en Liga MX

+Polémico penalti que detona la victoria Rayada



+Javier Aguirre gana su primer partido en casa



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El América de Santiago Solari sigue haciendo recordar por momentos al equipo que dirigía Miguel Herrera. Y es que ante Rayados las Águilas carecieron de ideas para atacar. Si bien perdieron 1-0 gracias a un polémico penal en el primer tiempo, su escuadra no muestra mejoría en la Jornada 2.



Solari cayó en la desesperación de que su equipo no tenía ideas sobre el campo y echó mano hasta de Roger Martínez buscando una reacción, pero el juego no estaba para que las Águilas pudieran hacer algo ante un Monterrey que con muy poco le sacó el triunfo.



Ya con la visa de trabajo –que no tenía en el arranque del torneo–, Solari no tendrá más distracciones y deberá hacer que este América retome el buen futbol y los resultados, pues si bien ganó el equipo en la primera fecha, fue con mucho trabajo ante Atlético de San Luis, que es de los equipos que poco aspiran en el torneo.



Rayados fue el que más tiempo tuvo la pelota, el que más buscó el área rival y es que por momentos el América defendía con los 11 hombres su mitad de campo y se animó a ir al frente en los últimos minutos cuando estaba con un jugador menos por la expulsión de Sebastián Córdova al 83′.



La polémica se hizo presente cuando en el primer tiempo Jorge Pérez Durán marcó un penal dudoso que con la modificación a la regla estuvo bien señalado a pesar de las críticas y los reclamos de los jugadores del América, porque el balón primero pegó en el pecho de Ramón Juárez y después en la mano.



A Funes Mori no le interesó si hubo cambios o no a la regla, si fue justo o no, él cobró de manera perfecta al centro engañando a Guillermo Ochoa para darle el triunfo a Rayados y así plantarlo como el líder de esta competencia con paso perfecto al 35′.



Más tarde, al inicio del segundo tiempo hay mano de César Montes en jugada con Henry Martín, pero no se marcó penal que pedían las Águilas.



En la última jugada del partido, América tuvo para empatar, pero Nicolás Benedetti no pudo conectar, donde solo necesitaba empujar el balón.



– Ficha técnica:



Monterrey: Hugo González; César Montes, Jesús Gallardo, Miguel Layún, Sebastián Vegas; Claudio Kranevitter, Maximiliano Meza (Ake Loba m.73), Arturo González (Jonathan González m.82), Carlos Rodríguez; Rogelio Funes Mori, Carlos Pabón (Celso Ortiz m.62).



Entrenador: Javier Aguirre.



América: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez (Emmanuel Aguilera m.73); Leonardo Suárez (Mauro Lainez m.64), Francisco Córdova, Richard Sánchez (Giovani Dos Santos m.73), Santiago Naveda; Henry Martín (Nicolás Benedetti m.82), Federico Viñas (Roger Martínez m.64).



Entrenador: Santiago Solari.



Goles: 1-0, m.35: Rogelio Funes Mori.



Árbitro: Jorge Antonio Pérez. Amonestó a Maximiliano Meza y Sebastián Córdova. Expulsó a Sebastián Córdova.



(Con información del diario La Jornada y el portal infobae.com)