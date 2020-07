Comienzan licencias de senadores aspirantes a cargos para 2021

El método de la petición de licencia en tiempos de pandemia o de la 4T, es hoy el mismo que en la época del odiado neoliberalismo que dice AMLO ya no existe, pero que goza de plena salud, y por ello ya los primeros senadores se han separado de sus escaños para ir a buscar una gubernatura de las 15 en juego o una alcaldía o alguno de los otros cientos de cargos de elección que estarán en juego en el proceso de 2021.



Y aun cuando falta cerca de un año para esas elecciones, ya Mauricio Kuri, líder de la bancada senatorial de Acción Nacional, no oculta sus deseos de ser el sucesor del gobernador Francisco Domínguez, en Querétaro.



Aun cuando ha dicho que ella no aspira al mismo cargo que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, apuntado ya para ir a la sucesión de la gobernadora sonorense, Claudia Pavlovich, la ex morenista y neopanista Lily Téllez ya pidió licencia y se fue del Senado.



El priísta Manuel Añorve quien sabe cuántas veces ha sido ya candidato a gobernador de Guerrero y en todas ha salido con la cola entre las patas y con una boleta de derrota. Ahora, va de nuevo.



A ese mismo cargo está ya más que apuntada la senadora de Morena Néstora Salgado, quien hoy lucha contra el coronavirus en un hospital militar de la Ciudad de México.



Un precandidato fuerte por Morena a gobernador de Michoacán es el senador Cristóbal Arias, un político cardenista que goza de las simpatías de muchos de sus conciudadanos y el apoyo decidido de AMLO.



La fuga de todos estos senadores no extraña a nadie… ’es parte de la característica historia del país’, indica Ricardo Monreal, quien igual que los de ahora, en su tiempo salió de un cargo legislativo para ser gobernador de Zacatecas.



Y reveló que de15 senadores propietarios que han solicitado permiso, unos diez buscarán contender por la gubernatura de sus estados.



Entre ellos, Félix Salgado Macedonio, también para Guerrero y Susana Harp, quien buscará acercarse aún más a ser en su momento una posible sucesora de Alejandro Murat, en Oaxaca.



Por lo pronto, diez son las entidades federativas donde se verá la presencia aspiracional de los senadores por transformarse en mandatarios estatales, pronosticó Monreal.



Método cubano-venezolano, pero con nuevas tecnologías



La senadora panista Guadalupe Murguía advirtió el riesgo de que el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción que implementará el gobierno federal vía la Secretaría de la Función Pública, se convierta en un instrumento de terror y de presión en contra de los adversarios políticos del régimen.



El pasado 11 de junio el Diario Oficial de la Federación publicó los lineamientos para la operación de este sistema, en el cual, mediante una plataforma digital, la ciudadanía estará en posibilidad de emitir denuncias de hechos de corrupción que ’se hubieran ya cometido, que se estén cometiendo o que pudieran cometerse’, destacó.



Sistemas similares de supuesta denuncia ciudadana, que es en realidad un método de delación contra opositores políticos, han sido utilizados por regímenes como el cubano y venezolano para crear redes de ’soplones’ en favor del régimen existente.



Como en aquellos países y gobiernos populistas, aquí el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción operará bajo la protección del gobierno a los alertadores, denunciantes o delatadores, chivatos, o como quiera que se les llame, indicó la senadora.



Su testimonio será anónimo y por cada denuncia se daría una retribución económica, se indica.



En Cuba y Venezuela, como antes en la Alemania Oriental y la URSSS, estos sistemas terminaron siendo instrumentos de terror, de presión política en contra de los adversarios del régimen.



Q-ats, la guerra de las nanomoléculas contra Covid-19



El miedo al contagio del Covid-19 es sin duda casi una pandemia del tamaño de la del mismo virus.



No hay quien en estos momentos en el mundo no sienta este miedo al Covid-19. Bueno, menos aquellos con fallas en sus neuronas que todavía deambulan por nuestros barrios creyendo que el coronavirus es un mito, una fantasía creada por Los Illuminati, que ya sabe usted, viven en los sótanos más oscuros del gran poder universal con un único objetivo: dominar con las peores argucias al mundo.



Pero, bueno, de regreso a nuestra realidad donde el coronavirus es la peor de nuestras amenazas, les quiero informar que, desarrollado en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y avalado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la Food and Drug Administration (FDA) y por otros organismos similares en Europa y en México por Salud y otras dependencias del área, con la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, llegó a México Q-ats, un elemento que con nanomoléculas combate al coronavirus y lo erradica de espacios infectados hasta por 30 días.



Mire usted, dar este tipo de informaciones en realidad es importante porque este tipo de productos y sistemas salvan vidas.



El Q-ats -aplicado por la empresa con el mismo nombre-, está ya siendo utilizado para sanitizar sitios como las amplias instalaciones del Senado en Paseo de la Reforma e Insurgentes, el hospital Covid Zaragoza, otros hospitales, hoteles, y algunas otras oficinas relacionadas, los C-4 y C-5 esenciales en los sistemas de Seguridad Pública, en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y en, restaurantes, industrias, aeropuertos, escuelas, oficinas, casas habitación y sistemas de transporte.



Este blindaje epidemiológico, de prevención y control de las infecciones nosocomiales (con capacidad de prevenir y anular infecciones durante la estancia en un hospital, y que no estaban presentes ni en el periodo de incubación ni en el momento del ingreso del paciente) opera con base en un amplio espectro antimicrobiano, que elimina bacterias, hongos, algas, levaduras y virus malignos (entre ellos el coronavirus) de las superficies con baja toxicidad y sin afectar al medio ambiente.



Apoyo no solicitado



El desplegado de ayer de 44 senadores de 60 que tiene Morena -encabezados por Ricardo Monreal-, pudiera ser lo contrario que buscan expresar.



El desplegado es de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anteayer en su informe a la nación a 2 años de ganar la Presidencia, se quejó de ser el mandatario mexicano más insultado en los últimos 100 años.



En este escrito, los 44 senadores encabezados por su líder expresan su respaldo a AMLO en contra de los ’conservadores’ a quienes acusaron de pretender desprestigiar ante el mundo a la 4T.



¿Y quienes son los conservadores denunciados?



Los senadores morenistas no lo explicitan y sólo queda entonces voltear a ver a quienes el propio AMLO ha señalado en sus mañaneras y en sus actos en la plaza pública, como conservadores y estos son: empresarios de todos los niveles, colores y áreas; calificadoras, instituciones financieras, periodistas y sus medios, gobernadores rebeldes, todos los panistas, de arriba a abajo; los ex presidentes de 1988 a 2018, médicos que sólo buscan comercializar con su profesión, tooodos los economistas, ingenieros y arquitectos, científicos e investigadores, deportistas, becarios del Conacyt, padres de niños con cáncer, madres ex beneficiarias de instancias infantiles, los de FRENA y sus multitudinarias caravanas de claxonazos, miembros de organismos autónomos y quien quiera usted agregarle a la lista.



Yo lo que sé, es que se apoya a quien se ve débil, frágil, expuesto, amenazado y se da respaldo normalmente de alguien con mayor fuerza a uno con menor presencia.



¿Será que eso perciben los senadores de Morena en AMLO?



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa