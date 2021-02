Comisiones de Cámara de Diputados aprueban reforma a Ley de Industria Eléctrica

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el Ejecutivo federal.



Con 31 votos a favor de Morena y aliados, 11 en contra y dos abstenciones, se emitió una opinión favorable a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, por modificar el orden de los generadores de energía para ’alimentar’ el sistema eléctrico nacional, dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre los particulares.



Los diputados Leticia Mariana Gómez Ordaz y Jesús Carlos Vidal Peniche,del Partido Verde Ecologista (PVEM), bancada promovente de la Reforma Energética en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, fueron los dos legisladores que se abstuvieron de votar.



La iniciativa fue turnada a la Comisión de Energía,cuya mayoría son integrantes de Morena con 20 diputados, la cual dictaminarán y podría pasar al pleno cameral para su discusión y aprobación, esto pese a que se anunció que este 11 y 12 de febrero habrá parlamento abierto con dos mesas temáticas ’Energía Eléctrica’ y ’Energías Renovables y Transición Energética’.



En opinión a favor, la diputada por Morena Rocío Barrera Badillo, argumentó que la CFE tendría preferencia en el despacho de la energía eléctrica, mediante la operación de sus centrales, dejar de ser solo una administradora de contratos y evitar favorecer a los privados.



’¿Por qué esta iniciativa es fundamental para el desarrollo de nuestro país? Porque establece un mecanismo legal que fortalece a la CFE, permite cumplir con el objetivo de no generar incrementos a las tarifas en términos reales y garantiza la seguridad energética’, aseguró.



El diputado por el PT, Benjamín Robles Montoya, señaló que la CFE sub utiliza el 47.8% de la infraestructura de la generación y se beneficia el acceso a la red eléctrica de energía producida por empresas privadas, lo que implica un abuso.



’La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que busca es el fortalecimiento y a su vez garantiza la estabilidad del sector energético (…) El PT propone que no le cambiemos ni una coma a esta iniciativa enviada por el Ejecutivo, porque esto es a favor del país’, sostuvo.



En la parte de la oposición, el diputado por el PRI, Fernando Galindo Favela, señaló que la propuesta del Ejecutivo no da certidumbre jurídica ante los inversionistas del mundo, ni incrementa la competencia económica del país. El priista consideró que los argumentos de la mayoría parlamentaria son equivocados y repercutirán en las tarifas, además de poner en riesgo la Banca de Desarrollo del país.



’Se van a incrementar los costos de generación eléctrica de nuestro país, y eso puede tener dos consecuencias: o se van a incrementar las tarifas eléctricas que van a pagar los mexicanos o se va tener que incrementar el subsidio que aporta el gobierno federal mermando la capacidad del Estado mexicano para atender otras necesidades’, advirtió.



jcp



Excelsior