Comités de Defensa de la 4T son apócrifos: delegada de Morena

La creación de esos órganos podría constituir un delito, advierte Aracely Esther Ramírez Gómez



’Hay usurpación de identidad porque utilizan el logotipo’ del partido, pero no tienen relación



Taxco, 08 de septiembre 2020. ’Los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación que se crearon en Taxco son apócrifos desde su nombre, porque deben ser creados desde el interior de Morena como Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero, y no con personas que nada tienen que ver con el partido ni están afiliados’, advirtió la delegada en Guerrero de Comité Nacional de este partido, Aracely Esther Ramírez Gómez.



’En lo que se viene del proceso electoral, ha habido grupos, bloques o corrientes de personajes que han estado recorriendo el estado, nombrando comités y directivas, y que sí quiero aclarar que todo eso es ilegal’, agregó.



Aseguró que, en primer lugar, no se llaman Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, como se están adjudicando, sino el nombre correcto es Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero; de ahí que sea el primer momento de ser apócrifos.



Incluso aseguró que esa ilegalidad conduce no sólo a una violación a los estatutos, sino a un ’delito que podría configurarse, porque hay una usurpación de identidad porque utilizan el logotipo de Morena’.



Durante su visita a Taxco a una reunión con la militancia de Morena, Ramírez Gómez insistió en que los comités que se han conformado en Taxco e incluso en otros municipios ’son falsos’.



Aclaró que los Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero son los únicos entes que ’no tienen vigencia y deben ser nombrados por una autoridad, contrario a los otros que no tienen la representatividad, porque son construidos por personal que quieren un puesto de elección popular, pero que se está equivocando y está incurriendo en la ilegalidad’.



La siguiente parte, informó, es porque son asuntos internos, y quienes tienen que crear este tipo de comités son los mismos militantes y no otras personas que sean simpatizantes o ajenas al partido.



Por eso aseguró que no hay comités en Taxco y los que se crearon son apócrifos, porque quien los conformó confundió el proceso electoral, que es abierto, con el proceso interno del partido, en el que sólo participan los militantes.



Advirtió que nadie está facultado en Morena, ’ningún tipo de representación; nuestro estatuto es claro, y la única forma en que nombramos dirigentes, coordinaciones y direcciones es por medio de asambleas, las cuales hasta hoy están suspendidas por la pandemia del Covid-19’.