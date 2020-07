¿Como anillo al dedo?

PALACIO

Por Mario Díaz



¿𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗱𝗼❓



- Ineficiencia y corrupción en liberación

- Mañosamente se desliga la FGR de operativo

- El Marro le ha ganado todas las partidas a la 4T



MUY lamentable que, derivado de la ineficiencia y corrupción, como lo precisa el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR un juez haya ordenado la inmediata liberación de todos los presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima que lidera JOSÉ ANTONIO YÉPEZ ORTÍZ alias El Marro, en el estado de Guanajuato.



En nada, absolutamente en nada, quedó el operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en donde se logró el arresto de familiares cercanos y operadores de ese grupo delictivo que mantiene en zozobra a sociedad y gobierno guanajuatense.



Anta la fragilidad de la carpeta de investigación como consecuencia de la falta de pruebas, todos los detenidos obtuvieron su libertad ante la imposibilidad de vincularlos a proceso.



Es evidente que, además de ’ineficiencia y corrupción’ como lo señala el presidente de la república, también hubo fallas de la inteligencia oficial luego de haber intervenido varios teléfonos de presuntos integrantes del grupo delictivo.



La defensa de los implicados logró demostrar que hubo inconsistencias en la acción ministerial a la hora de los arrestos, tales como hora de la orden de cateo, número oficial del domicilio a revisar, detenciones fuera del inmueble y tortura sicológica.



En la nada quedó el esfuerzo de los elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal que se expusieron en el operativo, acción que generó horas de terror con balaceras, bloqueos y quema de automotores y establecimientos comerciales, ordenados por JOSÉ ANTONIO YÉPEZ ORTÍZ en represalia por la detención de su madre y otros familiares.



A final de cuentas el tema se polarizó políticamente y colocó en esquinas contrarias al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y al gobernador de Guanajuato, DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO.



La verdad monda y lironda es que el operativo contra el Cártel de Santa Rosa de Lima fue planeado por el gobierno federal, pero, ante los pobres resultados en materia de pruebas de delito, delegó la indagatoria e integración de la averiguación a la fiscalía estatal.



Resultado: la ineficiencia del servicio de inteligencia, derivó en la libertad de los detenidos.



AMLO responsabiliza a la autoridad judicial del estado de Guanajuato ante la ’ineficiencia y corrupción’, pero pasa por alto que fue el gobierno federal la instancia que organizó el operativo con base en la información recabada a través de intervención telefónica.



Legal pero mañosamente, la Fiscalía General de la República decidió no solicitar la atracción del caso porque no se detectó ningún delito del orden federal durante el cateo. Pero ¿qué acaso el combate a los cárteles del narcotráfico y crimen organizado no es de su competencia?



Sea como fuere, lo cierto es que la pifia de inteligencia federal y la falta de pruebas de la fiscalía estatal cayó ’como anillo al dedo’ al Jefe del Ejecutivo Federal. La liberación obligada de los detenidos calmó los deseos de venganza del delincuente apodado ’El Marro’, quien, por cierto, desde marzo del año pasado a la fecha, le ha ganado la batalla al gobierno de la Cuarta Transformación.



Sin que necesariamente deba tomarse como una expresión antiAMLO, lo cierto es que la estrategia en materia de seguridad pública no le ha funcionado al creador del Movimiento de Regeneración Nacional.



El ’abrazos no balazos’, ’miedo sí, cobardes no’, ’fuchila, guácala’, ’no a la declaratoria de guerra’ o ’denuncias a las madrecitas de los malosos’, acéptese o no, son posturas que no han arrojado los resultados que tanto esperan México y los mexicanos.



𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗟𝗖Ó𝗡

I.-Mediante el sistema MEET, propuesto por el periodista del estado de Chihuahua, ROBERTO PIÑÓN, mañana jueves se llevará a cabo la Quinta Reunión Virtual del Club Primera Plana que preside el licenciado JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA.



II.-Resulta que el ’gremio periodístico organizado en el país’ emitió un comunicado fechado en Colima, pero con origen en la CDMX, denunciando la agresión sufrida por una comunicadora chiapaneca. El texto arremete en contra de un funcionario, pero nunca aclara en qué consistió la afrenta.



III.-Alguien debiera sugerir que las conferencias mañaneras de la 4T no se utilicen para gestiones sociales. La labor del periodista es informar lo que se ventila en el salón Tesorería del Palacio Nacional, y es misión de los diputados ser la voz de sus representados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.



Así de sencillo.

Ejemplo: los pescadores de Guaymas, Sonora.



Y hasta la próxima.

