¿Cómo debe ser el regreso a los trabajos después del Covid-19?

La pandemia de Covid-19 ha impactado de manera importante la actividad económica en México y en el mundo. Por ello, tanto el sector empresarial como el sector médico están trabajando en delinear una estrategia que permita detectar a tiempo los contagios, atenderlos de manera oportuna y darles seguimiento hasta su recuperación para que puedan reincorporarse a las labores en un futuro cercano.



’Se va a tener que trabajar mucho en el tema de la comunidad para sacar pruebas de hospitales y clínicas para evitar aglomeraciones. (Hay que pensar) qué podemos hacer para que los casos detectados no contagien a sus familiares y pensar en todo tipo de estrategias para que las industrias encuentren una nueva forma de trabajar’, afirmó el doctor Carlos del Río, presidente del Departamento de Salud Global de Hubert en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory, en un foro virtual organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



’Salir de esto no va a ser inmediato, hay que pensar un plan de 18 a 24 meses de una manera distinta de colaborar y trabajar con el fin de mitigar el daño de perdidas de vida y daño económica’, agregó.



Por su parte, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE, dijo en su intervención que es necesario el regreso a las actividades productivas, por lo que se requiere planear un regreso escalonado y el desarrollo de entornos seguros, así como la aplicación de pruebas de diagnóstico efectivas para una rápida identificación y detención en casos de contagio.



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también ha ideado estrategias para reconocer el coronavirus como una enfermedad de trabajo para proteger a los médicos y trabajadores.



’Lo que hacemos en el IMSS es crear una serie de recursos educativos que van a estar disponibles en nuestra plataforma para capacitación masiva con el objetivo de mostrar los cambios que se deben de hacer en el proceso productivo para poder eliminar las cadenas de transmisión’, dijo Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, en la conferencia.



Agregó que están trabajando en una encuesta a nivel poblacional considerando una muestra representativa de los cuatro sectores esenciales de la economía para saber quien ha estado en contacto con el virus y detectar como está la transmisión del Covid-19.



’Tendríamos que hacer un panel de casi 80,000 trabajadores que pudieramos ir siguiendo en el tiempo con un muestreo aleatorio para ver como va evolucionando la epidemia para ir tomando decisiones locales y sectoriales de una posible reincorporación al trabajo’, agregó Hernández.



El doctor David Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló a su vez que en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán está comenzando un programa de detección de Covid-19 para todo el personal de salud que piensan repetir cada 15 días para observar como se lleva cabo la transmisión dentro de ese personal que es asintomático y que esta de forma cotidiana atendiendo a los enfermos.



’Vamos a tener que seguir vigilando no sólo las comorbilidades y observar a la gente para ver si queda con enfermedad pulmonar después de estos padecimientos, etcétera. Casi todas las infecciones virales recurren y no sólo es terminar esta pandemia, sino encontrar la manera y aprender de que puede regresa anualmente, cada 2 o 5 años, etc’, agregó Kershenobick.



Hernández agregó que una forma para diseñar un regreso a las actividades será a través de las ’sanas distancias’, con el uso de barreras, con la parte de sanitización y de disminuir el riesgo de fómites, es decir de áreas expuestas con el virus.



’Esto requiere que hagamos un trabajo conjunto con los directores de planta e ingenieros industriales para encontrar nuevas formas de producción que nos permitan minimizar el riesgo y las cadenas de transmisión al interior de las industrias porque es ahí donde se dan los contagios’, agregó.



Forbes