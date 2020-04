Cómo el jabón aniquila absolutamente el coronavirus

18 Mar 2020

Lo más sencillo pero lo más importante es el uso del jabón común y corriente

No solo estás sacando el virus por el desagüe. El jabón destruye el coronavirus, explica un profesor de química.

Ciudad de México. 18 marzo, 2020.-A medida que los casos de Covid-19 en México aumentan a casi 100 personas y el miedo inunda el país, hay un producto de consumo crítico para nuestra gran batalla nacional para "aplastar la curva" o frenar la epidemia: el jabón. Jabón humilde, antiguo, barato y efectivo.



Los virus respiratorios, como el nuevo coronavirus, la gripe y el resfriado común, se pueden transmitir a través de nuestras manos. Si alguien está enfermo, una mano puede tocar algo de moco y las partículas virales se adherirán a la mano. Si alguien está bien, las manos actúan como trampas adhesivas para los virus. Podemos recoger gotas que contienen el virus, y se quedarán en nuestras manos, y tal vez entren en nuestros cuerpos si nos tocamos la cara con las manos.



Es por eso que nuestras manos son las líneas del frente en la guerra contra Covid-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en EEUU recomiendan lavarse las manos con agua y jabón como la mejor forma de limpiar nuestras manos. "Pero si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol puede ayudar", dicen los CDC.



Los CDC priorizan el jabón. Sin embargo, según los informes de noticias, la gente ha estado almacenando y acumulando desinfectante. La situación del desinfectante se está volviendo absurda: The Atlantic informó sobre un hombre que vendió una botella de Purell en eBay por $ 138. El desinfectante para manos que contiene más del 60 por ciento de alcohol funciona contra Covid-19 y es una buena opción cuando no estás cerca de un fregadero. Pero cada vez es más difícil de encontrar que una aguja hipodérmica en un pajar.



El desinfectante puede sentirse como una actualización moderna, científica y más clínica al jabón. Pero estoy aquí para decirles que el jabón, de todo tipo: líquido, sólido, con aroma de madreselva, las versiones inexplicablemente solo comercializadas para hombres o mujeres, es un tipo rudo, y aún más rutinariamente efectivo que el desinfectante para manos. Deberíamos estar entusiasmados de usarlo, tanto como sea posible.



Eso es porque cuando te lavas las manos con agua y jabón, no solo estás limpiando los virus de tus manos y enviándolos al desagüe. En realidad estás aniquilando los virus, haciéndolos inofensivos. El jabón "es casi como un equipo de demolición derribando un edificio y quitando todos los ladrillos", dice Palli Thordarson, profesora de química en la Universidad de Nueva Gales del Sur, quien publicó un hilo viral en Twitter sobre las maravillas del jabón.



En una llamada telefónica reciente, explicó por qué el jabón es un asesino de Covid-19 tan efectivo y por qué es tan importante lavarse las manos durante al menos 20 segundos.

