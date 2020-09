Como en los Viejos Tiempos......

HAY gentes a las que atraen los camposantos, los cementerios, seguramente se sienten bien en el más allá mejor que en el más acá, por esa razón vemos en algunos tumbas lujosísimas que tratan de perpetuar la riqueza o el poder de los que ahí moran, los huesos y a lo mejor ni los buenos recuerdos o representan el cariño de lo que le siguen recordando por algo, bueno o pésimo que dejaron en vida, ahora, en muchos sitios como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y otros puntos como Guanajuato o Jalisco se contratan taxistas para que hagan recorridos por los sitios donde los narcotraficantes han dado sus mejores batallas o han dejado el pellejo o han vivido o siguen morando en las tumbas lujosas, como que es el nuevo recorrido turístico morboso para muchos y recordatorio para otros, en fin, la realidad es que de ahí salen las historias y se dan esos mitos sobre el poder o las riquezas que dejaron escondidas en forma real algunos de esos personajes, por ejemplo, ahora en Colombia han dado noticias de que un sobrino del Capo más importante que deja un enorme historia incluso de control político como lo era Pablo Escobar ha encontrado en varios puntos donde residió, montones de dólares y se dice que esos ya ni sirven porque se pudrieron o infectaron de hongos porque en aquellos tiempos no existían los métodos de control de daños para los dineros como los existen hoy en día.



Se habla de los miles de millones de dólares que se tiene todavía guardados por bancos y banqueros que seguramente están ’administrados’ por políticos y empresarios o banqueros y que no volvieron a manos ni del estado ni de los familiares pero que han servido, como en México, para hacer multimillonarios a costilla del esfuerzo de muchos delincuentes en su sociedad con los del cuello blanco, en fin, el destino de esos grandes capós no son los mejores porque en la ambición de muchos de sus ’protectores’ que les cuidan sus millones ellos mismos los ponen para que los detengan o los mandan matar como ha sucedido en muchos lados, por esa razón, de pronto, se ven crímenes que nadie entiende de gente poderosa o de enredos policiacos de ellos acusados de varios delitos, en fin, seguramente el dinero mejor invertido de esos delincuentes son las enormes y lujositas construcciones de panteones, y los que se han hinchado de dinero de ellos han sido políticos, empresarios y banqueros que como ’gentes respetable’ no tienen manchas y anda realizando, incluso, obras de caridad, en fin, los tiempos van cambiando y seguramente los lujos no son lo mejor para traerlos en estos tiempos porque solamente atraerán las miradas fijas y serias de la UIF y de sus sabuesos o despertarán las ambiciones de los nuevos políticos que no solamente quieren poder político sino también poder económico porque han salido, muchos de ellos, del esfuerzo cotidiano y no quieren regresar más a esos estratos, por eso, ahora, vemos a muchos ’revolucionarios del poder’ con buenos trajes y zapatos e incluso relojes y llegan a los sitios caros y buenos para mostrar que tienen gustos en las comilonas o en fin, van acumulando obras de arte y terrenos o casas y claro les encanta andar cerca de los multimillonarios que andan cerca del presidente, pues que caray, si son cuates y se llevan…si por algo traen eso de que: ’DESDE QUE CONOCÍ LO BUENO, NI LO REGULAR NOS GUSTA’.



Por ejemplo, ahora que hemos visto y sabido de muchas joyas y vehículos y propiedades decomisadas a los delincuentes y sabemos de su enorme costo y lujo, también conocemos que los encargados de las operaciones de guarda y de venta de las mismas se han coludido en hacerlas desaparecer o modificarlas para robarse los diamantes y piedras preciosas de gran valor para cambiarlas por chucherías falsas, y se han coludido con otros hamponcitos para regresar, a buen precio, a sus anteriores dueño, esas joyas o bienes o trasladarlos a los nuevos pillos que andan rondando como siempre los sitios donde hay ’negocios’, por ello, cuando se hacían las famosas quemas de drogas con espectacularidad y con bombo y platillo se sabía que en vez de quema de marihuana se quemaba pasto y hierbas y en vez de cocaína se quemaban calcios y otras cosas parecidas porque las reales las habían puesto a la venta o regresado a sus dueños a cambio de millones de dólares que recibían políticos y policías, así se conocía, al tiempo, el enorme enriquecimiento de los ’famosos comandantes’ que eran el ’ejemplo’ de lo que dejaba la carrera de policía en aquellos años y de lo que significaba el ’botín de guerra’ cuando algún mañoso caía de la gracia del poder o era condenado a que lo mataran o liquidaran del medio, y bueno, ejemplos hay muchos, y ahora, incluso, se llevará a cabo en poco tiempo, el juicio en contra de García Luna y de otros muchos policías de tiempos recientes del calderonismo, del peñismo y del foxismo, en fin, como que en cada sexenio se dan las luchas por el poder y por el dinero, y en estas andan, ahora, por las limpias ordenadas por el presidente, y al final de todo vemos cómo incluso por temas de agua se comienzan a enlodar algunos políticos de la ’oposición’ que solamente han sido cuenteros en sus mandatos y que al final han venido mostrando sus relaciones con los poderosos que económicamente controlan las regiones y los estados, incluso, movilizando y engañando al ’pueblo sabio’, que por unos cuántos pesos se moviliza a favor del que paga porque es el que manda… y debe de ser una enorme desilusión para el presidente el que desde abajo se movilicen gentes en su contra… claro, con intereses y dinero de por medio…



Los resultados de las investigaciones de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa nos muestra el verdadero rostro de ese enorme poder, ya que a lo largo de lo que se conoce o desconoce, se sabe, por ejemplo, que uno de los escapados a Israel, responsable de las investigaciones, se robó tal como señala el procurador Gertz Manero, más de mil millones de pesos de la procuraduría: Tomás Zerón, es el responsable, pero tenía jefe y seguramente por esas cantidades el Secretario de Hacienda y el presidente sabían del caso, pero dejaron que goteara el saqueo, así que si eso pasa en sus narices ya nos imaginamos a dónde van a parar las investigaciones del asunto, tal como han sido todas las investigaciones de las masacres, como la del dos de Octubre de 1968, donde los responsables andan sueltos y las víctimas fuimos encarceladas, perseguidas y asesinadas, la impunidad, es lo que está presente.