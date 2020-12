¿Cómo evoluciona el COVID-19 en una persona contagiada?

GABRIEL REVELO30 DICIEMBRE, 2020

Cuál es la evolución del COVID-19

Imagen de archivo (EFE).



Desde que el coronavirus SARS-CoV-2 ingresa al organismo, hay una ventana de 14 días en las que una persona puede esparcir la enfermedad; te explicamos cuál es la evolución del COVID-19 durante este periodo.



Estas son las etapas de evolución por las que comúnmente pasa una persona con COVID-19:



Contagio

Cuando una persona se contagia de COVID-19 comienza a esparcir el virus tres días después de que éste ingresó en su organismo, incluso antes de que comience a presentar síntomas.



Periodo de incubación

El período de incubación del coronavirus SARS-CoV-2 es de cinco a seis días, durante este lapso el virus ya es capaz de infectar a otros cuerpos sin que el portador lo sepa.



Luego de este tiempo surgen las primeras manifestaciones de la enfermedad, salvo en los pacientes asintomáticos.



’Para cuando una persona empieza a sospechar que tiene COVID, ya lleva tres días contagiando. Por eso es difícil detener esto cuando la gente no se queda en casa’



… señala Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, que también se desempeña como vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.



La ventana de contagio se amplia cuando las personas tardan más días en asumir que están infectadas, o bien, son asintomáticas, y por lo tanto siguen llevando una vida normal: salen a trabajar, usan el transporte público o incluso asisten a fiestas y reuniones.



’A partir del comienzo de los síntomas hay que contar diez días para considerar que ya no es posible contagiar a alguien más, son diez días, más los tres en los que no se tuvieron todavía manifestaciones de la infección, te da un total de 13 o 14 días. Ese es el periodo en el que alguien es contagioso’.



… explica el profesor de la UNAM.



¿Cuándo es mejor hacerse una prueba de detección?

El doctor Rodríguez explica que en el caso de las pruebas PCR, estas pueden detectar al virus en el organismo a partir del tercer día de contagio.



Con las pruebas rápidas de antígenos se debe esperar al menos cinco días después de la fechas del posible contagio, o mejor aún, hasta el inicio de síntomas. En caso de hacerla antes es posible que salga negativa a pesar de que sí haya presencia del virus.



De acuerdo al especialista, 14 días después del contagio ya no es necesario hacerse una nueva prueba.



’Puede pasar que después de ese tiempo, la prueba siga saliendo positiva, porque detecta fragmentos del virus en el organismo, pero ese virus ya no es infeccioso’.



La importancia de quedarse en casa

Por lo expuesto en los puntos anteriores, lo más recomendable para aquellos que hayan estado expuestos a una situación donde hubo riesgo de contagio es quedarse en casa 14 días, principalmente porque de acuerdo a los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) el 70% de los mexicanos que se han infectado fueron asintomáticos.