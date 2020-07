Como gesto a AMLO, regaló Trump a Duarte en charola de plata además de documento que incriminaría a Calderón

En política no hay coincidencias. Durante la visita de Estado de Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Donald Trump, dos noticias fluyeron con timing preciso, por lo que se consideran un gesto de buena voluntad por parte del gobierno estadunidense: la captura del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez así como la respuesta sobre el operativo ’Rápido y Furioso’, mismo que incriminaría al expresidente Felipe Calderón por traición a la patria.



La detención de César Duarte se ejecutó en Florida en cumplimiento a la ficha roja de la Interpol para la cooperación internacional para su captura, dado que cuenta con al menos 21 denuncias en territorio mexicano.



Prófugo desde 2017, cuando el Poder Judicial de Chihuahua emitió la orden de aprehensión en su contra, el priísta está acusado de malversar recursos públicos por un monto de más de 6 mil millones de pesos, ´con los cuales compró decenas de propiedades, apoyó campañas del tricolor e incluso habría incurrido en asociación delictuosa.



Por su parte el embajador de USA EN México Christopher Landau reveló que desde el pasado lunes respondió a la nota diplomática emitida por la cancillería mexicana sobre el operativo ’Rápido y Furioso’, mismo que introdujo armas al país, permitió su portación por parte de extranjeros en territorio nacional, y de alguna forma terminaron en manos del narco mexicano.



Interrogado sobre el contenido de la misma, Landau afirmó que no necesitaba realizar ningún comentario al respecto pues ’habla por sí misma’.



Cabe señalar que el expresidente Felipe Calderón ha manifestado de forma reiterada desconocer los alcances del citado operativo que se dio durante su sexenio, de la misma forma que dijo desconocer que su Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy preso, facilitaba el trasiego de droga al país además de ser un subalterno del cártel de Sinaloa.



El narcotraficante conocido como ’La Barbie’ también señaló en su momento que Calderón realizaba juntas con narcotraficantes, declaraciones que no fueron tomadas en cuenta en su momento pero que cobraron relevancia al conocerse que el personaje colaboraba con autoridades estadunidenses para facilitar información.



Si la respuesta del gobierno de USA habla por sí misma como señaló el embajador, significaría que al tratarse de un operativo de cooperación, Calderón fue efectivamente informado sobre los alcances de la misma y por lo tanto, podría ser juzgado incluso por traición a la patria.