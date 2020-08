Como hijo de Osorio Chong, hija de César Duarte se ampara

Bertha Isabel Duarte Gómez, hija de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, solicitó un amparo para evitar su detención, sin embargo, no fue admitida a trámite debido a que el juez federal consideró que dicho amparo no presenta algún fundamento.



’Bajo protesta de decir verdad, deberá referir cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes, respecto la causa penal que señala; esto es, la autoridad a la que se encuentra a cargo, los hechos que se investigan, así como la relación que podría tener en la misma’, explica el acuerdo del juzgador.



Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, solicitó a Duarte Gómez aclarar su demanda y advirtió que, de no desahogar las prevenciones mencionadas, se acordará lo que en derecho corresponda.



Bertha Duarte solicitó un amparo después de que el pasado 8 de julio, César Duarte fue detenido en Miami para que posteriormente su extradición fuera emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, luego de tres años de permanecer prófugo.



Anteriormente, el hijo del del legislador, Miguel Ángel Osorio Chong, interpuso un amparo indirecto para no ser investigado, e igualmente la resolución falló en su contra debido a que hasta el momento no lo involucran en un caso que esté en proceso que vulnere sus derechos. Con información de CONTRARÉPLICA