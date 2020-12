Como Instituto Político hemos abanderado la paridad y creo que se logró: Beatriz Zamora

La presidenta del Comité Directivo Estatal, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Nayarit, Beatriz Zamora Romero, a tres meses de llegar a la dirigencia dijo que ’ha sido un esfuerzo, pero también un compromiso; desde que tomé protesta, hemos recorrido cada uno de los municipios y visitado a los liderazgos perredistas, a nuestros militantes y simpatizantes del PRD, en cada uno de los municipios y se renovaron cada uno de ellos, pues, son las bases que se tenían que reactivar y empezar a organizarnos, lo cual ya vamos muy avanzados’.



Aseguró que hubo un periodo de olvido a militantes y simpatizantes perredistas, ’sin embargo, el compromiso que hicimos en la dirección estatal es visitarlos y no soltarlos, pues, es gente perredista que se sentía de una manera desplazada, olvidada, pero no, aquí estamos, es una nueva dirigencia, con mucha energía, con mucho entusiasmo con ganas de trabajar y hacer bien las cosas’.



’Hay grupos minoritarios en el Partido del Sol Azteca, que también no se les había tomado en cuenta, - dijo Beatriz Zamora, - sin embargo, estamos para trabajar, para hacer equipo y ahora lo estamos viviendo y lo van a notar en cada uno de los municipios’.



Sobre si estaría de acuerdo a que sea una mujer quien encabece la Alianza PAN-PRI-PRD, en la candidatura al gobierno del estado, la dirigente del PRD, mencionó: ’estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo que sea hombre. Creo que es momento de las mujeres. Nosotros siempre como PRD, como instituto político, hemos abanderado la paridad y creo que se logró. ¿Falta muchas cosas por hacer? Si, y creo que se logró formarnos, a la mayoría de las mujeres, no nada más para puestos electorales sino también como funcionarias, porque ya va a ser 50 y 50 y eso es un gran reto.



Creo que sí, me gustaría que fuera mujer, la primera mujer y eso nosotros ya veíamos venir este tema que se necesitaba de urgencia, como una revolución en nuestra mente cambiar esos paradigmas. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque estamos acostumbrados a que siempre han llegado hombres, estamos acostumbrados al patriarcado, es muy complejo ese tema, porque nosotros las mujeres siempre vemos al hombre en esos puestos de liderazgo y creemos por consecuencia que las mujeres no pueden, creo que sí, nos debemos de apoyar, la verdad es un gran reto para el 2021, pero nuestro plan también va para el 2024.