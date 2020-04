Como no habrá rescate empresas, Banxico podría "facilitar" otro Fobaproa

La iniciativa privada lo logró. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier tipo de rescate a las empresas (dinero gratis), gracias a su cercanía con el gobernador del Banco de México (Banxico) Alejandro Díaz de León Carrillo y a la Junta de Gobierno, ahora la IP podrá acceder a financiamientos que en la práctica, pueden verse como un rescate, pues no necesariamente serán liquidados, beneficiando incluso a la misma banca para deshacerse de activos basura.



El entramado de Banxico se dejó ver apenas la semana pasada, cuando anunciaron no estrategias para mantener la liquidez de los mercados -como es su función-, sino para ejecutar -como correspondería, en todo caso, hacerlo en conjunto con la SHCP- una política pública anticíclica para disminuir el impacto económico del COVID-19.

Para lo anterior, Banxico anunció 9 medidas para inyectar liquidez hasta por 750 millones de pesos que, sumadas a otras “ya aplicadas”, sumarían un total de 780 mil 909 millones equivalentes al 3.3% del PIB (610 mil 720 millones a precios de 2013, como mide Inegi).



Como se sabe, en la práctica el dinero que emiten los Bancos Centrales son el que demandan los bancos comerciales y en esta ocasión, para sostener los financiamientos harán uso de los Recursos del Depósito de Regulación Monetaria, que son el producto de la venta de títulos gubernamentales, colocados por el Banco de México, con el objeto de regular la liquidez en el mercado de dinero.



En orden de importancia, es la medida No.7 la que llama la atención.



Y es que destinará 250 mil millones de pesos ADICIONALES para proveer de recursos a la Banca Múltiple (Privada) y de Desarrollo (2do Piso) para dar financiamientos, lo cual equivale al 222% de lo que se inyectó en 2019.



Para dimensionar la cifra, los recursos adicionales equivalen a la misma cifra que cuando se creó el Fideicomiso México Emprende, el cual fue creado en México para impulsar a las Pymes cuando la crisis Financiera Mundial y del que se suponía que la Banca daría seguimiento para la aplicación de sus recursos: como los proyectos productivos y los diversos “apoyos” fueron caja chica de gobernantes, actualmente no se sabe cuántos empleos fueron generados ni cuál fue el seguimiento que se le dio a dicho programa, si es que tuvo un impacto real en la economía.



El financiamiento estará garantizado con títulos que deberán cumplir los mismos criterios de elegibilidad que ya se tenían y el registro y seguimiento de los créditos asociados a esta facilidad se hará por un banco de desarrollo o institución de fomento, en los mismos términos de otros programas que llevan a cabo dichas instituciones, o bien directamente por Banxico.



Estos recursos podrán ser combinados con los programas de garantías que instrumenten la banca de desarrollo y las instituciones de fomento.





Banxico no aumentarán su balance financiero pues tiene por pasivo su dinero en circulación, que está respaldado por las reservas internacionales.



Lo que dice Banxico, palabras más, palabras menos, es que los financiamientos que se darán a las empresas serán mediante dinero público, con un costo igual al objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día (prácticamente sin costo real), y de 18 a 24 meses. Por supuesto las ganancias que deriven de estos financiamientos serán para la Banca Privada.



Así, la mecánica es que Banxico pondrá la garantía de los financiamientos, que si bien son hasta el 70% de los mismos, será recuperada fácilmente de las tasas que cobra la banca, además que como “garantía” pide títulos de deuda a la misma banca.



Imagine este escenario: la banca tiene adeudos por parte de grandes empresas que seguramente, durante el COVID-19 tendrán escasez de liquidez; no puede prestarle más dinero porque es ya de por sí difícil que cumpla con sus obligaciones. Con la medida de Banxico, la deuda de esta misma empresa, sumada a la de muchas otras, será la garantía que exhiba al Banco Central para éste le brinde más recursos. Así, no sólo ha “multiplicado el dinero bancario” por la cantidad de iteraciones que realice con el depósito del Banco Central, sino que puede volver a financiar a la misma empresa deudora, teniendo como garantía los pagarés de deudores insolventes en los que, si la empresa decide no pagar, el problema será para Banxico y no más de la Banca Comercial. Se trata, potencialmente, otro Fobaproa.



Si la operación no resulta a Banxico como quiere, dispondrá de las Reservas Internacionales como garantía, que si bien esa es una de las funciones de la cuenta, podría inyectarse como inversión pública para así generar riqueza produciendo (y de rebote a la banca), en lugar de que específicamente la genere el mercado financiero y de rebote a otras actividades económicas, pues una de estas propuestas es más sólida que la otra.



Las otras medidas anticíclicas



El resto de las medidas se aprecian bien en la teoría, toda vez que dará liquidez a los tenedores de deuda gubernamental, ofreciendo la recompra de los bonos a corto plazo y ofreciendo largo plazo para quienes así interese.



Si por alguna razón los tenedores de deuda quisieran vender sus documentos y esta práctica se replicara, los mismos cotizarían a la baja por un exceso de oferta, provocando un efecto negativo. Para evitarlo, ofrecieron liquidez en rendimientos para que no se deshagan de los mismos, por un lado, y por el otro tengan acceso a recursos con los que puedan afrontar sus necesidades inmediatas.



Por supuesto que si Banxico no mide bien sus políticas, podría causar un efecto completamente adverso a la economía, perder liquidez, y tener que ocupar reservas para subsanar sus operaciones, lo que en un punto determinado causaría muchos más estragos que beneficios.