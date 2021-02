Cómo ocurrió el accidente de Alonso en Suiza

Fernando Alonso sufrió un accidente en Lugano (Suiza) el jueves al mediodía mientras entrenaba en bicicleta. Así fue el incidente del piloto de F1.



Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1, ha tenido en vilo a los aficionados del deporte desde el jueves por la tarde. El piloto asturiano sufrió un accidente mientras entrenaba en bicicleta en torno al mediodía en Lugano (Suiza), aunque no fue hasta última hora de la tarde cuando comenzaron a llegar informaciones.



El español, de 39 años, circulaba poco antes de las 14.00 del jueves por la via La Santa, en el casco urbano de Lugano.





Una conductora suiza de 42 años, al volante de un automóvil, que circulaba en dirección hacia Pregassona (municipio colindante en dirección noreste), "efectuó una maniobra de giro a la izquierda para entrar en un parking de un supermercado [de la cadena Lidl, concretamente]", según las primeras informaciones de la Polizia Cantonale (responsable del tráfico en el cantón de Tesino, al que pertenece Lugano) a las que ha tenido acceso Motorsport.com.



En ese momento, Alonso "sentado en su bicicleta, estaba adelantando en el carril del sentido contrario [dirección Lugano] por la derecha a la columna de vehículos parados".



"El golpe se produjo contra el lateral derecho del coche", según confirman las fuentes policiales y es ahí donde el español sufrió las lesiones en la boca y mandíbula superior de las que se le ha operado durante la pasada noche.





Al lugar del accidente se desplazaron agentes de la Polizia Cantonale y de la policia local de Lugano, además de los servicios de emergencia de la Cruz Verde de Lugano, que fueron quienes llevaron al hospital en ambulancia a Alonso tras las primeras curas en el lugar del accidente.



El piloto asturiano tendrá que estar ahora 48 horas en observación, después de que los cirujanos le realizaran una operación la noche del jueves al viernes para colocar la fractura de la mandíbula superior y reparar los daños dentales.



Su presencia en los test de pretemporada de la F1 en Bahréin (12-14 de marzo) todavía está en el aire, pero no debería haber problemas para que se pudiera subir al Alpine A521 y completar sus primeros kilómetros con él, tal y como deja entrever el comunicado del equipo de esta viernes por la mañana.



"Esperamos que, después de unos días de completo reposo, pueda volver progresivamente a los entrenamientos. Esperamos que esté completamente listo para los preparativos de la temporada", se leía al final del mismo.



Lugano, un lugar de ciclistas, pero peligroso

Los alrededores de Lugano, en la frontera entre Suiza e Italia, son un paraíso ciclista por sus interesantes ascensiones en torno a la población y una ruta en torno al lago que hace las delicias de los más aficionados a la bicicleta y algunos profesionales del ciclismo que han situado en la zona su residencia.



No obstante, el casco urbano de Lugano parece ser un lugar nada amigable para las dos ruedas, tal y como ha podido saber Motorsport.com tras contar con los testimonios de algunos habituales de la zona.



En el informe de la Polizia Cantonale de 2019, se registraron 3.714 incidentes de tráfico, con 706 con consecuencias físicas para los involucrados. De ellos, 92 tuvieron a ciclistas involucrados, 16 más que durante 2018.





