Como Pilatos, presidente de la Federación Mexicana de Futbol

Critica Sergio Bueno, DT, a Yon de Luisa por lavarse las manos en mudanza del Morelia a Mazatlán, Sinaloa

Lamenta que sólo predomine el interés económico



Otra vuelta de turca a la ignominia que caracteriza al balón en México. El exjugador y director técnico Sergio Bueno, como apóstol del balompié nacional, comparó con el bíblico Pilatos a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por lavarse las manos ante la inminente mudanza del equipo de Morelia –con más de siete décadas de historia– a Mazatlán, Sinaloa, –cuna del narcotráfico en el país.



El titular FMF argumentó, el lunes, que el asunto del cambio de sede del equipo michoacano es tema de la Liga Mx, encabezada por el polémico Enrique Bonilla.



’Es increíble que diga eso siendo que la Federación es la que regula todo y que él está a la cabeza… No creo que desee quedar como una figura decorativa. Por más que quiera delegar, tiene una responsabilidad que debe asumir», argumentó Bueno, quien fue fubolista y ex director técnico del Morelia.



Recordó que en la época anterior a Tv Azteca ’tuve la suerte de jugar en el equipo, cuando era de don Nicandro Ortiz, quien sin gran presupuesto y con Antonio Tota Carbajal –primero como portero y luego como entrenador– escribió una etapa dorada. No tanto por logros, sino porque armaron un equipo folclórico, pintoresco que llenaba el estadio Venustiano Carranza… Un club al que no podías dejar de seguir.»



Entonces, Morelia trajo jugadores que terminaron siendo figuras, como el Fantasma Figueroa, Juan Carlos Vera, Carlos Bustos, Ricardo Campos, el Flaco Gómez, Alex Fernandes, Darío Franco, el Negro Almirón, Aldo Leao… Ya con Tv Azteca logró momentos importantes: el título de Luis Fernando Tena, pero además subcampeonatos con Rubén Omar Romano y Tomás Boy’.



Agregó que por desgracia ’ahora nos estamos acostumbrando a los cambios de nombre y sede, pero la diferencia es que antes se realizaban sin mucho problema con equipos de corta historia, recién ascendidos. Sin embargo, en esta ocasión es un Morelia con casi 70 años de una trayectoria muy rica y de varios motes: Ates, Atlético Morelia, Canarios, Monarcas… Parece la gota que derrama el vaso’.



El técnico colimense, por ahora sin trabajo, lamenta que hoy todo se rija por interés económico, y advirtió: ’Todo esto le resta seriedad a nuestro futbol. Los equipos pierden identidad y arraigo. Esto se está moviendo únicamente por cuestiones de dinero, de negocio, de ver dónde pueden (las directivas) recibir mayor respaldo, mayor apoyo.



’Lo encuentro lamentable porque se olvidan de que el futbol también es pasión, sentimiento, apego. Esta televisora ya tiene un largo recorrido en el negocio y debería encontrar otros caminos para arraigarse en plazas y tener éxito, pero en los recientes años se inconformó con todas. Al equipo ya lo habían querido mover desde años anteriores –todavía con Álvaro Dávila como directivo, quien en diciembre se fue desgastado y saturado–; externaron esa intención buscando respaldo de los gobiernos, como en una subasta a ver quién alzaba la mano, lo que parecen haber logrado en Sinaloa.’



Finalmente, Sergio Bueno dice que la esperanza es lo último que se pierde y recuerda:



’A León lo quisieron mover a Puebla y la afición reaccionó con energía e impidió el movimiento, por lo que terminó yéndose a la capital poblana el Unión de Curtidores en 1999.’



Por un milagro



(Ricardo Salinas Pliego, dueño de Morelia, segundo hombre más rico de México,vendedor de espejitos)



Luego de que decenas de aficionados y diversos personajes del futbol mexicano se han manifestado en contra de la virtual mudanza de Monarcas a Mazatlán, Sinaloa –estado donde nación el narcotráfico Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Nueva York–, el gobierno de Michoacán hizo un nuevo intento por mantener al club en la ciudad de Morelia.



De acuerdo con información de la televisora deportiva Espn, la directiva del conjunto michoacano se reunió el pasado lunes con autoridades estatales para agradecerles y despedirse ante el supuesto cambio de sede.



No obstante, fuentes gubernamentales aseguraron que buscarán convencer a los directivos para que el club purépecha permanezca en la plaza que ha ocupado en los recientes 70 años, aunque reconocieron que por ahora, la prioridad es la salud y la vida de la población michoacana ante la pandemia de coronavirus.



’En este momento en el que estamos buscando recursos para que sean atendidos los niños con cáncer y que podamos contar con la infraestructura y equipamiento suficiente para atender a pacientes por la emergencia sanitaria’, expuso una de las fuentes gubernamentales.



’El margen se acorta si la exigencia del equipo de Salinas Pliego –empresario consentido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador– es una bolsa significativa de recursos. ’



Dijeron estar conscientes de que al ser el equipo propiedad de una empresa particular, ésta tiene todo el derecho de tomar la decisión de llevarse el plantel a la plaza que mejor convenga a sus intereses.



El reporte también indica que el empresario michoacano Alfredo Anaya hizo público su interés por adquirir a Monarcas, en alianza con el gobierno estatal, con la finalidad de impedir que el equipo sea trasladado a Mazatlán; sin embargo, esta posibilidad por el momento luce muy lejana.



El portal de la cadena de noticias deportivas también dio a conocer que Grupo Orlegi, propietario de Monarcas, abandonó la propuesta de llevar a la ciudad de Morelia la franquicia del Tampico Madero, que participará en la nueva Liga de Expansión –que sustituirá a al torneo de Ascenso–, toda vez que el gobierno tamaulipeco reducirá el apoyo que actualmente brinda al club.



(Con información del diario La Jornada)