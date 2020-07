¿Cómo planean los Mexicanos regresar a la oficina?

Después de la cuarentena, las cosas volverán a la normalidad (o ’la nueva normalidad’). Las leyes obligatorias de quedarse en casa serán retiradas y se levantarán algunas otras restricciones, lo que hará que muchos empleados en todo el mundo regresen al trabajo de manera regular.



Por lo tanto, es muy importante que las empresas hagan planes adecuados para la inmersión de los empleados en las oficinas.Estos planes de regreso al trabajo deben garantizar la seguridad de los trabajadores y la rentabilidad para las empresas. De lo contrario, puede resultar peligroso para la salud de los trabajadores y el negocio en sí.



No todas las empresas pueden ser rentables a través del trabajo remoto, y el retorno a la normalidad es un soplo de aire fresco para tales organizaciones. Pero, ¿cómo puede llevarse a cabo esta transición de regreso a la vida de oficina de una manera segura pero productiva?



Formas de volver al trabajo después de la cuarentena:

Cambiar el diseño de la oficina: cuando se reanuda el trabajo, las empresas aún deben seguir las normas de distanciamiento social e higiene que se realizaron durante la pandemia. El ambiente de trabajo tendrá que ser re configurado para acomodar la nueva realidad. Los arreglos de asientos de la oficina necesitarán reestructuración. Las empresas pueden considerar el uso de escudos transparentes para dividir los escritorios de oficina. Además, separar las entradas de las salidas en los lugares de trabajo para mantener vigentes las leyes de distanciamiento social contribuirá en gran medida a garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes.





Asegure la gestión adecuada de los números de empleados: Con las regulaciones de "distancia", las actividades normales de la oficina no serán como antes de Covid-19. La mayoría de los lugares de trabajo no acomodarán a todos sus trabajadores al mismo tiempo. Es aconsejable crear un acuerdo efectivo para la rotación de los días de trabajo de los empleados. Asegúrese de que la rotación se realice de tal manera que cada rama de la empresa aún se ejecute de manera efectiva mientras el distanciamiento de los trabajadores aún está bajo control. La rotación limitará el riesgo de propagación de virus en el lugar de trabajo porque cuantos más trabajadores haya en la oficina en un momento dado, mayores serán las posibilidades de contraer el virus.Esto significa que tendrá que haber muchos turnos en diferentes oficinas. Los empleados deben estar siempre al tanto de sus turnos a tiempo para no perjudicar las actividades comerciales. Administrar los números de empleados puede significar que algunos empleados tendrán que perder sus trabajos actuales y necesitarán encontrar trabajo en otro lugar.





Continúe con el trabajo remoto: una vez que finalice el bloqueo, es aconsejable considerar cuidadosamente cada función y decidir si algunas actividades pueden llevarse a cabo de forma remota al menos durante algunos meses. Algunas compañías preferirán mantener el trabajo remoto debido a razones económicas, mientras que otras pueden verse obligadas a regresar a la vida laboral de Covid-19, especialmente si están ubicadas en áreas de alta amenaza o si un trabajador contrae repentinamente el virus. Después de una cuidadosa consideración, el trabajo que puede llevarse a cabo de forma remota debe permanecer así durante algún tiempo porque ir y venir entre trabajar de forma centralizada y trabajar de forma remota puede tener un alto costo en el negocio. Por lo tanto, es aconsejable mantener ambas opciones abiertas en caso de eventualidades imprevistas. Un buen sistema de comunicación será altamente beneficioso para mantener a las empresas funcionando sin problemas en esta situación.





Restaurar la motivación en el lugar de trabajo: muchas cosas cambiaron cuando el mundo se vio afectado por el virus. Y debido al hecho de que muchos empleados han estado lejos de sus lugares de trabajo durante un largo período de tiempo, reiniciar la vida laboral en la oficina puede ser algo inquietante. Además, los miembros del personal quizás nunca vuelvan a ver a algunos de sus colegas. Es importante que los líderes empresariales mantengan una atmósfera de positividad en el entorno laboral para garantizar la máxima productividad. La gerencia debe atender las inquietudes de los empleados de manera sensible, especialmente durante este período. Las empresas deben ser más humanas que nunca para relacionarse con los miembros del equipo para obtener lo mejor de ellos.





El lado positivo

La situación de Covid-19 ha ayudado a muchas empresas a crear rutinas de trabajo más productivas y también a repensar lo que es importante y lo que no. Para las empresas que la mayoría de su fuerza laboral puede trabajar de forma remota, puede ayudar a ahorrar el costo de adquirir grandes espacios de oficina y otra infraestructura. Otra cosa que hizo la pandemia fue obligar a las empresas a mejorar la comunicación entre los empleados y la gerencia. Muchos líderes empresariales se han dado cuenta de la importancia de una comunicación efectiva en el trabajo y es aconsejable no relajarla después de Covid-19. La cuarentena ha visto a muchas organizaciones comunicarse con mucha más frecuencia con su personal en los últimos meses que antes del cierre. Mantener abiertas las líneas de comunicación entre el liderazgo y el personal garantizará una mayor productividad. Las prácticas de salud positivas también se han reforzado en muchas empresas como resultado de la pandemia.



Cómo evitar el estrés post cuarentena

La transición de regreso al trabajo de oficina habitual puede ser muy estresante si no se tiene cuidado. El secreto para volver al trabajo normal sin estrés es tener planes efectivos a corto y largo plazo para la seguridad de los trabajadores y para la productividad de la organización. Se han aprendido muchas cosas en los últimos meses y han surgido nuevas formas de hacer las cosas. Las organizaciones deberían incorporar estas lecciones aprendidas en sus planes de regreso al trabajo.



¿El trabajo remoto llego para quedarse?



Trabajar de forma remota ha sido la única opción para muchas empresas desde la pandemia, pero ¿debería continuar esta tendencia después de que se haya levantado el bloqueo? ¿Debería el trabajo remoto reemplazar el trabajo central? La verdad es que el trabajo remoto debe verse como una opción y no como una política.



Por qué puede ser más productivo trabajar desde la oficina



Hay muchas razones por las que puede ser más rentable para las empresas trabajar en la oficina en lugar de trabajar de forma remota. Una de esas razones es un sentido de comunidad. Trabajar en un espacio de oficina crea un aire de camaradería y contribuye en gran medida a garantizar que las culturas laborales de las organizaciones permanezcan arraigadas en los trabajadores. Cuando los compañeros de equipo solo se comunican a través de videollamadas o chat, disminuye la cultura laboral y también se pierde ese sentido de comunidad como resultado de estar físicamente en el mismo lugar. Hay más distracciones trabajando de forma remota que trabajando en un entorno de oficina. Debido a esto, el trabajo que debe tomar dos horas en completarse en un entorno de oficina sin distracciones puede llevar más de cinco horas cuando se realiza en casa debido a varias distracciones y falta de supervisión. Para muchos empleados que pueden trabajar eficientemente sin supervisión, trabajar de manera remota puede no ser tan malo, pero ¿qué hay de aquellos que necesitan ser monitoreados de cerca antes de que puedan cumplir? Otra razón por la cual trabajar en la oficina es más rentable que el trabajo remoto es que el trabajo se puede administrar más fácilmente y la productividad de los trabajadores también se puede evaluar mejor. Los trabajadores también pueden ser responsables de manera más efectiva si trabajan en una oficina. El trabajo remoto, por otro lado, puede no ser tan fácil de administrar, ya que muchas de las estrategias de administración tradicionales no funcionarán con un equipo remoto. Es bastante más difícil responsabilizar a los trabajadores remotos. Los problemas de seguridad son una gran preocupación cuando se trata de trabajar de forma remota. El robo de hardware y datos confidenciales de la empresa es una gran fuente de preocupación. Puede ser más rentable mantener cierta información sensible y hardware dentro de los límites de un edificio de oficinas donde están relativamente a salvo del robo físico y la piratería en línea.



Conclusión



Volver a trabajar en el entorno habitual de la oficina es de suma necesidad y el hecho de que el trabajo remoto haya ayudado a gestionar algunas cosas durante la cuarentena no debería significar la desaparición del trabajo habitual de la oficina. El trabajo remoto debe verse como una opción en la gestión de negocios y no como un reemplazo del trabajo habitual de oficina.



Del sitio web de búsqueda de empleo en México - https://mx.jobsora.com.