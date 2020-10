COMO PRIISTAS CONDENAMOS CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA: ERIKA RODRÍGUEZ



• La lideresa del PRI en Hidalgo hace un llamado a la cordura.

• Refiere que la violencia no debe ser protagonista de este proceso electoral.



La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Erika Rodríguez, condenó el presunto atentado contra la familia del candidato a presidente municipal de Tepeji del Río, Salvador Jimenez.

La noche del día 6 de octubre, el inmueble que habita la mamá y la hermana del aspirante a edil, recibió impactos de balas de un arma de fuego.

Al respecto, la lideresa expresó que el PRI condena los hechos y pide que se esclarezca a la brevedad posible este lamentable acontecimiento, donde afortunadamente no hubo lesionados. Para el Priismo hidalguense la violencia es una mala señal para la política, pero los priistas no se amedrentan.

“La violencia no debe ser protagonista de este proceso electoral, como priistas condenamos cualquier tipo de violencia en contra no solo de las y los candidatos, sino también en contra de sus familias y de la población en general.



En Hidalgo somos más los buenos que los malos no permitiremos que la delincuencia se apodere de los municipios, vamos a seguir adelante por la transformación del estado y procurando el bienestar de los hidalguenses”.