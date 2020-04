¿Cómo puedo ayudar a los afectados por el coronavirus COVID-19?

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 21 abril, 2020.-La emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus COVID-19 ha afectado a millones de personas. A los enfermos, a sus familias y a quienes han visto mermada su fuente de ingresos. Tal vez tú te preguntas cómo ayudar desde el aislamiento.

Hay diversas iniciativas que surgen de la Iglesia en México o de instituciones de inspiración cristiana para apoyar a quienes lo requieren y en las que puedes participar:

Banco de Alimentos

Alimento para Todos es una institución que nació como iniciativa de Cáritas Arquidiócesis de México hace 20 años.

Desde entonces se encarga de recuperar excedentes alimentarios o productos que, por alguna razón, no se logran comercializar en tiendas de autoservicio, centrales de abastos y otras empresas. Los recoge y los traslada a sus almacenes y, una vez clasificados y empaquetados, los reparte.

En la Ciudad de México llevan los alimentos a unos 90 grupos, de los cuales 42 son parroquias, quienes a su vez los dan a quienes lo necesitan.

En las semanas de la emergencia sanitaria por COVID-19, el número de solicitudes de ayuda que han recibido se incrementó en un 40%, de acuerdo con su director Bernardo Landeros, por lo que han incrementado sus esfuerzos para recuperar y trasladar más comida.

Entra a su sitio de internet para conocer más sobre Alimento para Todos.

Esta institución forma parte de la red Bancos de Alimentos de México que atiende a personas del interior de México. La Red acepta donativos para continuar con su labor.

La campaña Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas, también conocida como Dona Despensas o #DonaDespensas, es una iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en coordinación con diversos órganos de la Iglesia en México, sociedad civil y miembros del sector empresarial.

Cáritas Mexicana es la asociación articuladora, esta institución recibe donativos en efectivo para dar despensas de alimentos y medicinas a quienes más lo necesitan. Asimismo, recibe solicitudes de quienes requieren la ayuda.

Los donativos son monetarios y el costo de cada despensa es de 200 pesos.

El contacto tanto para donar, como para solicitar una despensa de alimentos y medicinas es el número 01 800 CARITAS (2274827) o la página de internet www.donadespensas.mx.





En Cáritas Mexicana, con apoyo de organizaciones empresariales y de la sociedad civil, hemos iniciado una campaña para hacer llegar despensas a quienes lo necesitan.



En la Parroquia de la Asunción de María, en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México hay un asilo de ancianos que desde hace 26 años atiende el sacerdote José Guadalupe Jiménez, a quienes sus conocidos llaman el padre Lupillo.

Las consecuencias económicas de la pandemia están afectando este lugar.

’Son 19 personas a mi cuidado, la más grande tiene 98 años y el menor tiene 35 años, es una persona con discapacidad; una buena parte de ellos han sido abandonados por sus familias, entonces,prácticamente vivimos de la caridad, por ello apelo al corazón de la gente, para poder sostener a los abuelitos y pagar los sueldos de las personas que me ayudan a cuidarlos’, dijo el párroco en entrevista.

El asilo de ancianos requiere principalmente donativos monetarios, también aceptan medicinas.

Puedes hacer un donativo económico:

-A la cuenta de Bancomer 011 355 5909 a nombre de José Guadalupe Jiménez.

-O por medio de la Clabe Interbancaria 012180001135559090 a nombre de José Guadalupe Jiménez.

También puedes enviar ayuda o acudir a la Parroquia de la Asunción de María, Veracruz 104, esq. Río Churubusco, Col. Aculco, Iztapalapa.



Rosarios de Esperanza

El padre Andrés Esteban López de la Parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Portales de la Ciudad de México, es el impulsor de la campaña Rosarios de Esperanza.

Pide a los fieles que cada día recen el Rosario por los médicos, enfermeras, enfermos agonizantes y personal sanitario a fin de que la Virgen María ingrese a los hospitales y les brinde su consuelo de Madre.

Aquí puedes ver una transmisión en vivo donde el padre explica cómo puedes rezar un Rosario de Esperanza:

El padre Andrés Esteban López y otros sacerdotes buscan además ingresar a hospitales de la Ciudad de México para dar atención espiritual a enfermos y familiares. Para ello requieren el permiso de las autoridades de los centros médicos.

Los hospitales interesados pueden encontrar al padre Andrés Esteban a través de Facebook.

Contacta a tu párroco

Los sacerdotes continúan con su labor de dar atención espiritual a las personas que lo requieren. Muchas iglesias de la Ciudad de México también cuentan con comedores, centros de acopio o dan atención a personas que viven en pobreza. Ahora sufren la falta de ingresos debido a la falta de limosnas.

Ante esto, la Arquidiócesis de México lanzó la campaña Contacta a tu párroco, en la que pide que le envíes un mensaje para conocer la forma de apoyarlo a él y a la comunidad que atiende.

Si no conoces el número de tu párroco, puedes solicitarlo al teléfono 56 1346 3875.

Comedor de La Soledad

El comedor de la iglesia de la Santa Cruz y Soledad, en el barrio de La Candelaria, de la Ciudad de México, atendido por el párroco Benito Torres y una decena de voluntarios. Ante la emergencia sanitaria mantiene su servicio para las personas en situación de calle.

Anteriormente recibía un promedio de 80 personas al día, luego de la emergencia sanitaria recibe cerca de 500 personas a diario, esto lo atribuyen al cierre de otros comedores comunitarios en los alrededores.



La Iglesia de la Soledad ha implementado medidas de protección sanitaria por el COVID-19.

’Este es el único lugar que estas personas tienen para llenar el estómago durante el día, no podemos abandonarlas, de manera que preferimos tomar algunas medidas para no suspender la ayuda y al mismo tiempo tratar de evitar riesgos de contagio de coronavirus’, explicó.

Si quieres apoyar a esta iniciativa contáctalos al número 55 5542 1833.



¿Conoces a alguien que requiere apoyo psicológico?

Las emociones negativas pueden hacerse presentes en muchas personas en las condiciones de aislamiento debido a la pandemia del COVID-19.

Frente a este tipo de situaciones, la Arquidiócesis de México abrió un Call Center donde se brinda ayuda espiritual y psicológica.

El teléfono del Centro de Escucha COVID-19 es 55-2122-9725. Está dirigido para todo público. El horario es de las 10 de la mañana a las 8 de la noche.



Apoya a personas en situación de calle

La Comunidad de Sant’Egidio México brinda atención a las comunidades vulnerables de la Ciudad de México y Puebla durante la emergencia sanitaria.

Hicieron una alianza con el Banco de Alimentos, para repartir semanalmente despensas a familias en pobreza y realizan jornadas nocturnas para dar alimentos a personas en situación de calle en ambos estados.

Sant’Egidio solicita donativos para continuar con sus labores, así como médicos, enfermeras o estudiantes de medicina que se unan a sus jornadas nocturnas y revisen la salud de las personas en situación de calle.