¿Cómo realizar una queja colectiva ante Profeco por incumplimiento en compras en línea?

La quejas colectivas se han intensificado en los últimos días en contra de tiendas departamentales como Liverpool, Claro Shop y Sanborns.



La semana pasada más de 100 consumidores presentaron quejas por incumplimiento en fechas de entrega de sus pedidos en línea, cancelación sin consentimiento de los clientes, retraso en los reembolsos y nula efectividad en sus servicios al cliente, etc.



El número de quejas ha ido en aumento, la alta demanda de pedidos ha ocasionado que las tiendas no tengan la capacidad de cubrir estas solicitudes.



¿Qué es una queja colectiva?

Según la Profeco son una herramienta jurídica utilizada para proteger el derecho que tiene un grupo de personas contra uno o varios proveedores.



Al ser colectiva la sentencia será para todo el grupo en su conjunto.



Esta modalidad se creó con el fin de proteger a un gran número de ciudadanos en un solo juicio disminuyendo costos de los juicios individuales.



¿Cómo se puede realizar una demanda colectiva?

Según el portal de la Profeco estos con los pasos a seguir.



Reunir a 30 afectados

Presentar la demanda ante un juez

Se otorgan 15 días para contestar la demanda, este periodo puede ir al doble

Una vez el demandado responda, se tienen 5 días para la respuesta del demandante en donde manifestará lo que a su derecho convenga

En cualquier momento del proceso y hasta 18 meses después de iniciado el proceso se puede unir cualquier otro afectado a la demanda

De no llega a un acuerdo se implementará un periodo probatorio de 60 días, posteriormente el juez dictará sentencia en 30 días hábiles.Se podrá condenar a la reparación del daño.

De llegar a un acuerdo, acaba la acción. El juez revisará que los intereses del colectivo queden protegidos, dará vista por 10 días al demandado.

La Profeco ayuda a facilitar el uso de este tipo de herramientas para la protección del consumidor.



Forbes