¿CÓMO SABER LA EDAD DE TU PERRO? Y NO, MULTIPLICAR POR 7 NO ES CORRECTO

Durante décadas hemos creído, y muchos aún piensas, que para saber la edad de nuestro perro basta multiplicarlo por 7 y así obtenemos su ’edad humana’. Solo hay un problema: esto no es tan fácil. Para empezar, parte del problema de usar esta regla de 7 es que nuestros mejores amigos no envejecen al mismo ritmo que lo hacemos nosotros. De este modo, el cálculo basado en multiplicar por 7 asume que los humanos podríamos reproducirnos a los 7 años y que seríamos capaces de vivir hasta los 150, algo que es (por ahora) imposible.



La razón por la que los perros pueden alcanzar la madurez sexual completa después de apenas un año es porque ellos se desarrollan mucho antes que nosotros, al menos durante los primeros años de vida. Luego la curva se estabiliza.



De acuerdo con un reciente estudio basado en epigenética de diferentes razas y publicado en Cell Systems, nuestros mejores amigos pasan menos tiempo en la juventud pero más en la vejez que nosotros. Mientras que un perro de 2 años tendría alrededor de 40 años en términos humanos, uno de 4 años roza los 50 años humanos.



Este método de cálculo se basa el análisis de las moléculas llamadas grupos metilo, etiquetas químicas y cómo se acumulan a medida que los perros y los humanos envejecen.



«Esto tiene sentido cuando lo pensamos – explica el bioingeniero Trey Ideker, líder del estudio, en un comunicado –. Y es que un perro de nueve meses puede tener cachorros, así que ya sabíamos que la proporción 1: 7 no era una medida precisa de la edad».