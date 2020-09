¿Como se eligieron a los gobernadores de Nayarit y sus padrinos políticos?

Por Brígido Ramírez Guillén





Fue a partir del gobierno de José Limón Guzmán (enero de 1952 al 31 de diciembre de 1957), en que nuestra actividad como periodista entró de lleno y desde entonces estamos al tanto de cómo llegó un político a la silla de palacio de gobierno, quiénes lo apoyaron y quiénes fueron sus "padrinos".



Gilberto Flores Muñoz, el octavo Gobernador Constitucional de Nayarit, se desarrolló como político fuera de la entidad, pues, fue Senador de la República por San Luis Potosí, y ya con fuerza en el ámbito nacional vino a ser el mandatario que ejerció su función del primero de enero de 1946 al 31 de diciembre de 1951 y, de tal forma, que se le consideró como un verdadero ejecutivo, con tal poder que por muchos años se le tildó de cacique y aún se le recuerda como tal.



Ese mote de cacique se lo ganó, sobre todo, porque con su gran influencia llevó al poder estatal a José Limón Guzmán y a Francisco García Montero, décimo Gobernador Constitucional, del primero de enero de 1958 al 31 de diciembre de 1963. Este último colaboraba con Flores Muñoz en la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el Departamento Administrativo, de donde salió para ser nominado candidato y, posteriormente, llegar a ser el Ejecutivo estatal.



A García Montero le siguió el Dr. Julián Gascón Mercado, quien siendo Director del Hospital de Jesús de la Ciudad de México, sin haber incursionado antes en la política electoral, recibe la buena noticia que sería Gobernador de Nayarit. Sucede que un día que estuvo el Presidente Adolfo López Mateos, en la ciudad de Acaponeta lo entrevista una comisión del Partido Popular ,integrada por Alejandro Gascón Mercado, Manuel Stephens García y Salvador Castañeda O’connor ,en el Hotel Plaza y le proponen una terna para la gubernatura: Julián Gascón Mercado, Raúl Llanos Lerma y Gabriel Castañeda Landazuri, este padre de Salvador, no sin antes hablar de que ya se debería acabar el cacicazgos de Flores Muñoz.



Era la primera visita a Nayarit de López Mateos como presidente; Manuel Stephens ,el primer diputado federal de la oposición en México, en una amena plática que tuvimos en la Cafetería Moderna en la Plaza de la Constitución de Tepic, años después de aquella histórica reunión, nos comentó que el Jefe de la Nación después de una serie de actividades de su gira, asistió a un baile de gala en el famoso Club Astoria de Acaponeta, así en un momento de descanso musical, se le acercó al diputado federal del P.P quien lo acompañaba en su gira y le pregunta que "¿cómo se siente en este ambiente?" a lo que le contesta el Presidente "siempre me siento bien"; en esa breve charla el mismo Stephens le recuerda lo de la entrevista del día siguiente a las 8 horas en el Hotel Plaza, con los dirigentes del Partido Popular, que con los años se denominaría Socialista, y antes de despedirse, López Mateos le dice al legislador que si ya tiene habitación, más, como se le indicara que no "porque como se me va a dar si soy de la oposición" el mismo Primer Magistrado del país ordenó que se le instalara en el hotel como ocurrió.



A las 7:45 horas del día señalado, ya estaban esperando los del partido de izquierda, cuando llega el Presidente de la República y tras los saludos de rigor se inicia la plática, pero, como se agregaba a la reunión el Gobernador Francisco García Montero, le pide don Adolfo que los deje solos porque es una entrevista concertada con los dirigentes del P P. En esos momentos se iba a iniciar lo que califica Manuel Stephens como el fin del cacicazgo de Gilberto Flores Muñoz.



Se acercaba la fecha en que se tendría que decidir sobre la sucesión del Gobernador del Estado, y los del Partido Popular consideraron necesario expresar su opinión en torno a los cambios que ya debían darse en Nayarit, sin la influencia de Flores Muñoz, e hicieron entrega a López Mateos de una terna como propuesta donde se podría escoger al candidato a gobernador. Esa terna , me dice Stephens mientras consumíamos el sabroso café, estaba avalada de antemano por Vicente Lombardo Toledano, máximo dirigente del Partido Popular y la integraban: Julián Gascón Mercado, Raúl Llanos Lerma y Gabriel Castañeda Landazuri.



López Mateos con palabras cordiales recibió la terna y les ofreció a los del partido de oposición que la consideraría. Por si no fuera suficiente el respaldo del Partido Popular, entró a reforzarlo el Dr. Gustavo Baz, quien fuera Rector de la Universidad Autónoma de México, primer Secretario de Salubridad y después gobernador del Estado de México, pero únicamente a favor de Julián Gascón Mercado y esto último fue lo que decidió la gubernatura.



Gustavo Baz fue Director de la Facultad Nacional de Medicina y maestro de Julián Gascón y al recibirse este como médico de la UNAM en 1952, lo incorporó al Hospital de Jesús, del que era patrono presidente. Julián llevó tanta amistad con Gustavo Baz que en 1957 lo acompañó durante toda su campaña electoral como candidato del PRI y del P P al Gobierno del Estado de México. En 1963 el Partido Revolucionario Institucional postula como candidato para gobernador de Estado de Nayarit al Dr Julián Gascón Mercado, cargo que desempeñó de 1964 a 1970.



En la nominación del Licenciado Roberto Gómez Reyes, diputado federal y después Secretario General de Gobierno, se sintió el fuerte apoyo de Octavio Campos Salas, Secretario de Industria y Comercio y del dirigente de la CNOP Reynaldo Guzmán Orozco, ante el Presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez.



Cuando se anuncia la candidatura del Coronel Rogelio Flores Curiel, entonces Senador, todos los comentaristas políticos coincidieron que se la debía directamente a su compadre Luis Echeverria Álvarez, Presidente de la República, de quien recibió un fuerte y decidido respaldo para que su sucesor José López Portillo lo siguiera apoyando con millonarias inversiones para transformar la fisonomía de la ciudad capital y de las demás cabeceras municipales.



Emilio M. González que dirigió el estado con el lema " Pueblo en el poder" se ganó la gubernatura como luchador obrero e incansable gestor de la solución de los problemas de los distintos sectores sociales durante los cargos políticos que desempeñó, entre ellos Senador, Diputado federal, dirigente estatal del PRI, con el respaldo firme del líder nacional de la CTM, Fidel Velázquez.



El decimoquinto Gobernador Constitucional del Estado, Celso H. Delgado, diputado federal en la administración federal de Luis Echeverria, esperó la Senaduría que alcanzó en el régimen de Miguel de la Madrid, para aspirar con seguridad al Gobierno del Estado, y logró su elección con la fuerza que le brindaron sus compañeros del Senado, estando al frente Antonio Riva Palacio y su brazo derecho Socorro Díaz. Hay quien comente que el momento decisivo se marcó en una llamada telefónica de Luis Echeverria al Presidente de la Madrid para que quedara sellado el caso de Celso como candidato al Gobierno del Nayarit.



Brigido Ramírez Guillén decano del periodismo