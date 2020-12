Cómo será el Año Nuevo 2021 en Acapulco

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 19 diciembre, 2020.-Se acerca el final de uno de los años más difíciles para la población mundial. El 2020 concluirá en medio de una pandemia histórica, mientras continúan los esfuerzos para reducir el número de casos de Covid-19 en todo el planeta.



México no es la excepción y sus destinos más populares ya toman precauciones para que los contagios no aumenten durante la celebración de Año Nuevo 2021. En las playas de Acapulco, las medidas preventivas incluyen suspensión de varias actividades y prohibiciones para el sector turístico.



El pasado martes 15 de diciembre, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció la cancelación definitiva de la Gala Pirotécnica 2020. Este espectáculo de fuegos artificiales se realizaba cada 31 de diciembre y era el evento estelar de la celebración de Año Nuevo en la zona costera.



Astudillo respaldó la decisión mediante una encuesta telefónica. Según datos del gobierno estatal, el 68% de los guerrerenses apoyaron la suspensión del evento, ya que perciben que estamos en la peor etapa de la pandemia de Covid-19.



Con esta medida preventiva, se espera un menor índice de contagios entre los turistas y habitantes de la entidad.



Se calcula que la Gala Pirotécnica reúne cada año a más de 300 mil personas en varios destinos del estado de Guerrero, incluidos pueblos y ciudades además de playas. Entre estos destacan Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco, Coyuca de Benítez, Técpan de Galeana, Iguala, Copala y Chilpancingo.



Así, queda prohibida la exhibición de fuegos artificiales en cualquiera de sus modalidades, así como la venta y uso de globos de Cantoya. Estas restricciones están vigentes desde el momento de su publicación hasta el final de las celebraciones de Año Nuevo 2021.



De acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, este acuerdo incluye hoteles, restaurantes, establecimientos de alojamiento temporal, clubes de playas, balnearios, yates, centros nocturnos, bares, salones de eventos y particulares.



Los negocios que no respeten estas disposiciones serán clausurados o suspendidos por 72 horas continuas. Respecto a los ciudadanos, quienes incumplan este mandato serán detenidos por 36 horas.



El gobierno de Guerrero indicó que el presupuesto para la Gala Pirotécnica del próximo año ya está asegurado. Asimismo, invitó a los guerrerenses a que festejen la llegada del 2021 desde casa y con todas las medidas sanitarias correspondientes.



Mientras tanto, la ocupación hotelera se mantiene en un 27.4%, según datos del Fideicomiso para la Promoción Turística (Fidetur) de Acapulco.



Hasta el día ayer, 17 de diciembre, la entidad se encontraba en semáforo naranja, con 24 mil 979 casos confirmados, dos mil 599 decesos y 119 casos nuevos; en el caso particular de Acapulco, hay 137 casos activos de Covid-19, informó Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud de Guerrero.



Antes de reservar en algún punto de Acapulco, infórmate sobre el estado del semáforo epidemiológico y de las actividades no esenciales permitidas en el destino. Debes considerar que la pandemia aún está presente y que los protocolos establecidos por las autoridades pueden cambiar de un momento a otro.