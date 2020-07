www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 04 julio 2020.-Ante la reapertura del sector turístico a nivel nacional, muchas son las dudas que quedan en el aire. ¿Cómo será viajar en la ’nueva normalidad’? Es una realidad, la industria del turismo enfrenta una de sus más grandes crisis a nivel mundial, consecuencia de la pausa establecida a raíz del Coronavirus.



Por esta razón, se percibe una urgente necesidad de reactivar este sector e incentivar a las personas a viajar. Si bien, la industria se esfuerza por mostrar que ha obtenido distintas certificaciones sanitarias, eso implica implementar estrictas medidas de seguridad e higiene. Lo anterior sin duda cambiará la forma de viajar por el país.



Prácticamente todos los pronósticos sugieren que los viajes cortos a destinos nacionales serán los primeros que se pueden impulsar. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), las travesías internacionales podrían registrar una caída entre el 60% y 80% durante el 2020.



Por su parte, un estudio realizado por ’Despegar’, agencia de viajes online, indica que dentro de las nuevas tendencias e intereses de viaje para el turismo nacional, se destacará la visita a los Pueblos Mágicos y las playas.



Así las cosas, estas son algunas de las medidas que podrías encontrar en tus próximas vacaciones:





La tecnología tendrá un papel primordial en las terminales aéreas, en las que se buscará utilizar elementos de identificación biométricos para evitar el contacto con los pasajeros, a quienes se les tomará la temperatura a su llegada y se fomentará el check in vía remota. En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se aplicarán protocolos de sana distancia, así como la desinfección que comenzará desde el momento en que el pasajero llegue a la terminal.



Las aerolíneas como Aeroméxico, Volaris e Interjet ya han detallado las medias que tomarán. Estas incluyen la toma de temperatura a las personas que vayan a viajar, usar cubrebocas y desinfección de las maletas. Para abordar primero subirán las últimas filas, y al final, quienes estén en los asientos de adelante. También habrá tapetes desinfectantes a la entrada de las aeronaves.



Prácticamente todas las cadenas como Hyatt, Hilton, Accor, etc…, han implementado medidas de seguridad que implican limpieza y desinfección constante de habitaciones y áreas públicas dentro de los hoteles. La posibilidad de realizar el check in y check out de forma digital está contemplada. En el manejo de los alimentos, se tratará de tener el menor contacto posible con los huéspedes. El room service, por ejemplo, se dejará afuera de las habitaciones.



En México los hoteles sólo podrán operar al 30% de su capacidad, al menos, durante lo que resta del año.



La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), presentó desde hace algunas semanas el Protocolo de Prevención ’Mesa Segura’, en el que se establece que las mesas deberán estar separadas a no menos de 1.5 metros. Se fomentará el sistema de reservas en línea. En caso de buffets y barras de alimentos, se deberá contar con protección antiestornudo.



Asimismo, se limitará a un número no mayor a 10 personas por mesa y se implementarán menús digitales, entre otras medidas.



Viajar en la ’nueva normalidad’ implicará seguir diversos protocolos que seguramente cambiarán tu experiencia la próxima vez que salgas de vacaciones.

