¿Cómo va la vacunación en México contra el covid-19?

Tras dos meses de permanecer en semáforo rojo, la Ciudad de México y el Estado de México pasaron a naranja, mientras que Guerrero y Guanajuato se encuentran en rojo; Chiapas es la única entidad que se volvió a colocar en verde. Ante este panorama la aplicación de la vacuna contra covid-19 sigue causando expectativa entre la población. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, informó que Chiapas podría ser un estado que se contemple para seguir la vacunación a los profesores de dicha entidad debido a que son unas de las poblaciones que se deben vacunar primero. Aquí te decimos en qué va el proceso de vacunación en el país.



En el país, hasta este viernes 12 de febrero la única vacuna que se está aplicando es la de la compañía farmacéutica Pfizer-BioNTech y según el reporte de este día en la conferencia vespertina, hasta el momento se han aplicado 726 mil dosis de vacunas anticovid en el país.



Adermás de la de Pfizer, Cofepris ya ha dado autorización a tres vacunas: CoronaVac, Sputnik V y la china CanSino, para su aplicación en México y este es su estatus: Pfizer: Se han aplicado 726 mil dosis de vacunas; más de 85 mil médicos han recibido la segunda dosis Cansino: Fue autorizada por el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris para uso de emergencia y se entregaron dos millones de dosis de vacuna para ser envasadas en Querétaro; hasta el momento no se ha aplicado alguna. Sputnik V: La vacuna rusa fue autorizada por el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris para su uso de emergencia; hasta el momento no ha llegado ninguna dosis. AstraZeneca-Oxford: La vacuna fue aprobada por la Cofepris y en un acuerdo con México y Argentina, se trabaja en el ingrediente activo de esta inoculación. NovaVax: La vacuna llegará entre el 20 a 22 de febrero. El contrato es de 10 millones de dosis en un lapso de cuatro meses. La primera entrega está planeada para finales de febrero que será de dos millones. Así es el esquema de vacunación para el covid-19 López-Gatell informó que a través de esta estrategia se busca vacunar alrededor del 75 por ciento de la población de 16 años en adelante y así, reducir las muertes por covid-19. Además, se presentarán prioridades de acuerdo al grupo de edad. El plan nacional de vacunación Primer grupo: Trabajadores de salud Segundo grupo: Personas de 80 y más años Tercer grupo: Personas de 70 a 79 Cuarto grupo: Personas de 60 a 69 Quinto grupo: Personas de 50 a 59 Sexto grupo: Personas de 40 a 49 Séptimo grupo: Población menor de 40 años



¿Qué contiene la vacuna Pfizer-BioNTech? A diferencia de las vacunas convencionales, como la de virus atenuados y la de virus muertos, ésta no contiene ningún virus vivo ni las partes del virus que puedan enfermar a una persona. ¿Cuáles son los ingredientes de la vacuna? De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), los ingredientes que contiene esta vacuna son ARNm, lípidos, cloruro de potasio, fosfato monobásico de potasio, cloruro de sodio, fosfato dibásico de sodio hidratado y sacarosa. De acuerdo con Pfizer-BioNTech, el nivel de eficacia final del estudio de la Fase 3 de la vacuna contra covid-19 demostró que tiene un eficacia del 95 por ciento contra esta enfermedad a partir de 28 días después de aplicada la primera dosis. "Un total de 43 mil 548 participantes fueron aleatorizados, de los cuales 43 mil 448 recibieron inyecciones: 21 mil 720 con la vacuna y 21 mil 728 con un placebo. Hubo ocho casos de covid-19 con inicio al menos 7 días después de la segunda dosis entre los participantes asignados a recibir BNT162b2 y 162 casos entre los asignados a placebo; BNT162b2 fue 95% efectivo en la prevención de Covid-19", de acuerdo con el estudio publicado en The New England Journal.



bgpa