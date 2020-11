Cómo ver el eclipse lunar penumbral del próximo 30 de noviembre paso a paso

www.guerrerohabla.com



El último eclipse lunar de 2020 será visible en su totalidad desde México, Estados Unidos y Canadá y se apreciará parcialmente en el resto del continente americano. Descubre cómo ver este fenómeno astronómico.



En la Antigüedad, los eclipses eran considerados presagios funestos, señales de muerte y dolor que precedían sequías, guerras o epidemias.



Con el avance de la astronomía y las observaciones cuidadosas del cielo nocturno, algunas civilizaciones como los mayas lograron predecir los eclipses solares y lunares, además del movimiento de Venus con gran precisión.



Hoy sabemos que los eclipses se producen a partir de la alineación del Sol, la Luna y la Tierra y no poseen significado alguno de los eventos que ocurren en nuestro planeta; sin embargo, su aparición en el cielo nocturno sigue causando la misma fascinación que hace miles de años.



Y antes de cerrar el año con un par de lluvias de estrellas y la superconjunción histórica entre Júpiter y Saturno del 21 de diciembre, un eclipse penumbral oscurecerá una parte de la Luna desde México y Norteamérica este 30 de noviembre:



Un eclipse penumbral es un fenómeno astronómico que tiene lugar cuando la Luna Llena pasa a través de la penumbra, la sombra parcial de la Tierra, provocando un efecto de oscurecimiento sobre el satélite natural que se mantiene durante algunas horas.



Aunque los eclipses penumbrales no son tan espectaculares como los eclipses parciales (cuando una región de la Luna es cubierta completamente por la umbra) o los eclipses totales (cuando la Luna entra completamente en la umbra y cambia de tonalidad), se trata de fenómenos perfectos para observar detalles de la Luna difícilmente visibles con su brillo cotidiano.



¿Cuál es el mejor momento para ver el eclipse?

El mejor momento para ver el eclipse penumbral en México será a las 03:43 horas (CST) del 30 de noviembre, cuando una región de la Luna atravesará la penumbra, oscureciendo el polo sur de nuestro satélite natural a simple vista.



A pesar del eclipse, en esta ocasión la Luna no se verá más grande o brillante de lo normal, sino todo lo contrario: debido a que la órbita lunar se encontrará en apogeo (el punto más lejano de nuestro satélite natural respecto a la Tierra), la Luna parecerá un poco más pequeña de lo común.



¿Qué más observar en el cielo nocturno?

Además del eclipse penumbral, la noche del 30 de noviembre podrás observar Marte recorriendo lo más alto de la bóveda nocturna, además de Júpiter y Saturno uniéndose cada vez más.



Si estás en una zona lo suficientemente oscura, también podrás observar Las Pléyades (descubre aquí como encontrarlas) el cúmulo estelar más famoso a simple vista y las constelaciones propias del otoño e invierno el hemisferio norte.