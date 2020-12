Compadézcame usted, diría doña Tere

De los doce que nacimos, solo siete quedan ya.

Con todo entusiasmo, alegría y orgullo, pero con sincera humildad, lo platicamos

Desde la invitación del abogado Jorge Alberto Ravelo Reyes, nuestro hijo que lo organizó virtualmente, por eso de la corona –la cerveza debería ser bien fría—virus.

Nonagésimo primer aniversario del nacimiento de Don Carlos Fernando Ravelo y Galindo. INVITACION ELECTRONICA. NRDA

Buenas tardes

Mañana domingo 13 de diciembre a las 12:50 deben estar listos para entrar a las 13:00 en punto al enlace ZOOM.

Marina envíales a Marinita y a Pablo, se te olvido mandarme sus correos. (Ella vive en Austin, Texas y su hermano, en Calgary, Canadá)

Arturo por favor enviar la liga a la Chica para que esté el tío Ernesto al igual que a Gusi para que estén Gustavo y Ruth.

Tendremos 40 minutos y prorrogados por una sola vez.

Gracias por su atención, así como a los ángeles de Charlie, las enfermeras de Abo; Mary y Ale.

Y las instrucciones.

Una vez hecho el enlace mi papa se dirigirá a sus hermanos y en ese orden hablaran Carmelita por parte de los tíos Memo y Yola. Tatis por Mauricio. Marité por Teté. Verónica, por Rebeca.

Nacho desde las Nubes oirá.

¡¡¡¡¡¡Felicidades a Lupe por tu santo!!!!!!

Hasta mañana porque a las trece del trece, siempre una a la una.

Carácter: Confidencial

Días antes la invitación un anuncio grato. Leamos.

Buenas tardes Familia Ravelo

El próximo domingo trece de diciembre mi papa cumple NOVENTA Y UN AÑOS; o mil noventa y dos meses, o cuatro mil trecientos sesenta y ocho semanas, o treinta y tres mil doscientos quince días o setecientos noventa y siete mil ciento sesenta horas.

Lo que ustedes quieran.

Compadézcame Usted parafraseando a mi mamá quien estará en su computadora desde las cúpulas celestiales.

El Werito, como le decían de niño, estará acompañado por sus nietas Andrea, Ana Sofia, Ximena Guadalupe. Su nuera Martha, su yerno nieto Jassiel.

También con su nuevo mejor amigo, que tiene nombre de jirafa de la ciudad de México, el bisnieto Valentino.

Y contará con los corresponsales en Mérida, Querétaro, Calgary Canadá, Austin Texas, Barcelona España, Teotihuacán y la Vicente Guerrero en Iztapalapa.

Cantemos las mañanitas a Carlos Fernando Ravelo y Galindo.

después dará el uso de la palabra solamente a sus hermanos y a los representantes de los que están en las nubes.

Tenemos contratados 40 minutos en el satélite internacional PAJARO MADRUGADOR con opción de 40 minutos más.

Para tal acontecimiento nacional Ximena Guadalupe, -- quien se casa el próximo 13 de marzo en Mérida, Yucatán, con Rafael Jesús Puerto Reyes, ya les llegara la invitación electrónica--, mi hija, nos ayuda para tener una reunión virtual a través del llamado zoom entre los siete hermanos de mi papa y como auditorio los hijos, sobrinos nietos y bisnietos y demás familiares.

En casa de Abo Carlos estarán Sofia, Jassiel, Andrea, Ximena y el bisnieto Valentino y Yo mero.

Ayúdenme contestar a este correo y de favor renvíenlo a mi prima Marité Guevara Ravelo, a mi tío Ernesto Ravelo Galindo ya enterado por mí. A Gustavo Ravelo Galindo, Chacho y Arturo les dirán a mis primos.

Se sugiere tener una computadora con pantalla grande y bocina que aumente el sonido. Ya habemos muchos sordos, diría el de la fiesta.

Botana y suficiente líquido, para beber esos 40 minutos de reunión privada para celebrar a mi papá.

La cita es este domingo a las 12:45 y los datos de conexión se los enviare a más tardar el sábado 12 en la tarde.

Como dato curioso, Ximena Guadalupe Ravelo Barba es la descendiente número 100 de Doña María Teresa Galindo Lazcano de Ravelo, abuelita Tere y de Don Guillermo Ravelo Anaya abuelito Memo.

Saludos y espero su confirmación.

Por hoy, Una a la una.

Y llegó el trece. Compadézcame usted

Desde una silla en el despacho pasaron los primeros cuarenta minutos. Paréntesis obligado para otros cuarenta minutos.

El festejado, por excepción, llevaba una y media. Nada más

Nos vimos en la pantalla, que parecía espejo. Todos los hermanos, los siete—incluido el nonagenario—como hubiera dicho don Víctor Velarde Gorostieta, jefe nuestro en Excélsior, que nos conoció, clonados. Todos son raveliformes.

Sí los siete que aún vivimos, igualitos. Igualitos. Viejos, pero similares.

Allí estábamos, frente a frente, el publicista Héctor, 89 años. Ernesto, médico, 87. Gustavo, consultor, 85, Guadalupe, pedagoga, 83. Eduardo, fotografía científica,79. Marinita, pintora y última de la Dinastía de doña Tere y don Guillermo, 72.

Nos faltaron María Teresa, que hubiera cumplido 99 años. Guillermo, 97. Rebeca, 95. Ignacio, 85 y Mauricio, 74.

Doce que nuestros padres vistieron, alimentaron, educaron y bañaron.

Vivimos en la Colonia del Valle, Cerrada de San Borja 49, donde nacimos, en 1929, Carlos Fernando. En 1931 Héctor Humberto. En 1933 Ernesto Javier. Dos años más tarde en 1935 Gustavo. Y en 1937, doña Lupe.

Eduardo y Mauricio en Calle 10 y Avenida Primero de mayo 202, San Pedro de los Pinos. Tacubaya.

Marinita llegó en Sotero Prieto 26, Guadalupe Insurgentes.

Ella cerró la producción.

Doce vivimos. Y como recordaron en las bodas de oro de don Tere y don Guille, refiriéndose a los hijos:

’Ella los bañaba como si fueran platos. Y él los secaba y guardabas como si fuera tazas.

Cantábamos el himno compuesto por el jefe de la familia:

’Soy Ravelo y me orgullo es profundo…….

Y todos risueños, contentos con sus descendientes.

Nos reunimos, en la sana y saludable distancia, que sumados años de padres, hijos, nietos, bisnietos, rebasamos un milenio.

Compadézcame usted, dijera María Teresa, nuestra piedra angular, quien reprendía al suscrito al hablarle de tu. ’Igualado’.

Como ya era pasada la una, todos, buenos casi, brindamos a la distancia. Igualitos, hasta en el chupe.

Perdón. Demos unos dos o tres comentarios. De fuera y de dentro.

Desde Montreal, Canadá, el cheff David Ravelo Izquierdo, hijo de María Luisa Izquierdo y su esposo Mauricio Ravelo Galindo, nos dice: « Buenos dias Tio y Jorge ,

(Antes de empezar, no olviden mi teclado esta configurado en frances, asi que si ven faltas de ortografia ( mayoritariamente acentos, disculpen no es intencional)

Primero que nada :

Bonne Fête al cumpleanero!!

Tio ,que gusto me dio verte , te veo como un ROBLE , integro y con la agilidad de plabara , carisma y porte de toda la vida !!

Te deseo que sigas disfrutando de cada instante, que sigas llenando de vida hojas en blanco con tus escritos y memorias ( que por cierto, estaria genial que se hiciera un libro con todos ellos)

Que sigas brindando por la vida , por los decenios , por las experiencias de vida buenas y no tan buenas pero sobre todo , por la gente que te rodea que te quieren y te estiman . Por el ejemplo que has dado y la inspiracion que eres para muchos.

Como dice esta cita : La edad solo esta hecha para los caballos, es decir, no importa la edad que tengamos siempre que la llevemos bien (l’âge n’est fait que pour les chevaux , c’est-à-dire, peu importe l’âge qu’on a pourvu qu’on le porte bien)

Gracias a ti y a Jorge por la atencion de invitarme a mom , a mis hermanos y a mi J . Y me repito , que gusto haberlos visto juntos ( Tu, Jorge , Martha, Ximena ( wow!!!! Se casa FELCIDADES !!) , Andrea hermosa, Sofia con su esposo y su pequeno , falto nuestro Dr que anda en Espana el tio avec sa femme.

ademas de todos mis otros tios , tias, primos primas, sobrinos , fue hechar el reloj una decada para atras y recordar ese bullo , risas estruendosas , el olor de los platillos que se calentaban en una cocina arremolinada de gente, los chistes a lo lejos , las historias, el pshhhhhh que hacia la taparosca de los refrescos al abrirse, la bebida fuerte a escondidas haha! y los reganos de las esposas hacia los esposos haha!! solo se escuchaba :

Mom : Mauriciooooo

Tia Bety QEPD : Wueritoooooo

Tia Ruth: Gustavoooo ,y todas (os) terminaban con: OTRA VEZ…!!! YA VAN A EMPEZAR!!!

Martha: Jorgeeeeee

En fin muchas memorias y anecdotas.

Ojala que el bien fundamental de esta tecnologia siga acercandonos y no alejandonos .

Gracias por esta iniciativa tan bella y que no sea la ultima

Un gran beso y fuerte abrazo , desde la distancia , hoy Lunes 14 de Diciembre 9 :21am a -3 siendo un dia gris como los otros , ultima semana de trabajo antes de salir de vaciones , unas vacaciones que anuncian una navidad un tanto diferente a las otras.

« No olvides que cada nube, por muy oscura que sea, siempre tiene un lado soleado mirando hacia el cielo »

David Ravelo Izquierdo. Assistant aux chargés de projet

Coronavirus (COVID-19)

Un plan de télétravail est déployé, mais nous poursuivons nos opérations dans un délai raisonnable.

Nous suivrons les directives émises par le gouvernement fédéral, provincial et les autorités sanitaires et nous vous garderons informés des mises à jour.

Y la odontóloga María Del Carmen Ravelo Fernández de Lara que nos escribe:

’Queridísimo tío Güero, muchísimas felicidades, que Dios te bendiga cada día de los que nos sigas regalando con tus Nubes y tu maravillosa presencia.

Siempre, siempre, te he querido y admirado muchísimo. que has sido clave en mi vida y QUE por siempre vives y vivirás en mi corazón como un segundo padre, quien merece todo mi respeto y gratitud.

pido a dios cada día te colme de salud, bienestar y mucho amor.

Recuerda que siempre estoy a tu lado y siento tus palabras en mi oído cada vez que tengo el placer de leer "en las nubes".

Aunque en estos momentos de pandemia no te pueda abrazar y sentir físicamente. ahora me deleito mandándote un fuerte abrazo y un gran beso por siempre. muchísimas felicidades, bendiciones a tí y agradecimiento a dios por permitirme decirte y que puedas leer mis sentimientos de toda mi vida por ti.

Maravilloso tío güero’

Qué más podemos pedirle a la vida, luego de este espléndido regalo, acaso el último, de las gentes a quienes queremos, admiramos y, por supuesto, respetamos.

A todos les recordamos que este Werito, como me decían de niño, por bonito, pasará en casa Noche Buena, Navidad. Noche Vieja y Año nuevo.

No les de risa porque esos días, por orden del geriatra. Seguiremos sin visita. Asistidos por doña Mari Ramírez y Alejandra Lira, nuestros ángeles de la guarda, como llamamos a así por su uniforme azul.

Nos acompañan de día y de noche.

La cena comenzará a las 13 horas, con una a la una. Y terminará, como excepción, a las 16. Para iniciar, como diario, el sueño reparador.

A hermanos, primos, sobrinos, hijos, nietos, bisnietos una feliz navidad. A nuestros amigos también un mejor año nuevo.

Gracias a don Jorge, a su esposa Marta y a Ximena por tal regalo cumbre.

Y a todos por recibir las bendiciones, que les brindamos Bety y Yo CRG

[email protected]