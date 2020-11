COMPAÑERO ERNESTO CARMONA ¡PRESENTE!

Así dimos a conocer la triste noticia que nos ha provocado un dolor enorme: MURIÓ EL DESTACADO PERIODISTA CHILENO ERNESTO CARMONA. El gremio periodístico organizado de México lamenta el sensible deceso del periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa, presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, CIAP-FELAP,



Ahora nos queremos unir a la nota laudatoria que suscriben nuestra Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, y la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires, UTPBA: cuyo título tomamos para esta entrega:



’La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) comparten el dolor junto a sus familiares y amigos por el fallecimiento del periodista y escritor chileno, Ernesto Carmona Ulloa.



No es fácil sintetizar la vida militante y comprometida que tuvo Ernesto desde muy joven hasta su muerte.



Ernesto falleció el 7 de noviembre a los 77 años. Fue columnista de varias publicaciones de América Latina, Estados Unidos y Europa. Autor y editor de libros tales como Morir es la noticia (1997), Chile desclasificado (1999), Los dueños de Chile (2002), Los dueños de Venezuela (2005) y Yo Piñera (2010), entre otros.



Fue Consejero Nacional del Colegio de Periodistas de Chile (2003-2010) y director del Círculo de Periodistas de Santiago, a cargo de la Comisión de Relaciones Internacionales (2012-2014).



En el ámbito del periodismo internacional, fue Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la FELAP hasta el momento de su fallecimiento. Presidió además el XI Congreso FELAP Caracas, realizado en septiembre de 2012.



Su lucha también lo tuvo como protagonista del documental Imagen final (2008), del cineasta argentino Andrés Habegger, basado en su investigación periodística de diez años para identificar a los autores del asesinato del periodista argentino-sueco Leonardo Henrichsen, quien antes de morir registró con su cámara a quienes le dieron muerte en Santiago, el 29 de junio de 1973, en el fallido intento de golpe contra Salvador Allende.



Además, ha sido jurado del Premio Miguel de Cervantes 2012 (discernido en Madrid el 29 noviembre ​así como miembro del Project Censored, de la Universidad Sonoma State de California (que investiga y publica relevantes noticias censuradas por los grandes medios) y corresponsal de Telesur.



También fue distinguido en 2014 en La Habana, Cuba con el premio Félix Elmuza, establecido por el Consejo de Estado de la República de Cuba en honor a Félix Elmuza (periodista cubano integrante del Granma asesinado por la dictadura batistiana).



En 1999 estableció contacto con la National Security Archive de la Universidad George Washington y obtuvo los principales documentos secretos recién desclasificados del Gobierno de EE.UU, relacionado con su participación en el Golpe de Estado en Chile de 1973. Carmona los tradujo y aportó con el contexto histórico de los sucesos relatados y los principales implicados, publicado luego en el libro Chile desclasificado (1999).



Los datos revelados en este libro permitieron desarrollar otras investigaciones en Derechos Humanos, como la de los jóvenes estadounidenses detenidos desaparecidos en Chile durante el Golpe Militar, la del periodista Charles Horman (Desaparecido en 1982) y la del estudiante universitario Frank Teruggi.



Carmona fue un periodista comprometido a lo largo de su vida y militancia con profundas investigaciones que luego sirvieron para poner en evidencia la violencia de las derechas y el compromiso de los EEUU en los golpes militares de la región.



Lamentamos que haya fallecido tras una agonía muy dolorosa que sin embargo no le impidió seguir escribiendo y publicando, a pesar de su ceguera. Unos días antes de su muerte, se había lanzado su libro ’Islas-Cárcel-Castigo a la Transgresión. Crónicas de dos Siglos de Violencia’, obra que próximamente compartiremos para recibir sus eternas palabras e ideas. ¡Compañero Ernesto Carmona hasta la victoria siempre!



Juan Carlos Camaño Presidente FELAP. Lidia Fagale Secretaria General de la UTPBA. IN MEMORIAM.



