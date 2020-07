Tienen siete años en la Plaza Tolsá, a un lado del Sanborns de Tacuba, entre las estaciones Allende – por ahora cerrada hasta nuevo aviso -- y Bellas Artes, frente al edificio del Archivo General de la Nación y la estatua de ’El Caballito’ o de Carlos IV. Ellos se hacen llamar Compañía de Blues y Fuerza del Centro.



Es un grupo de músicos maduros –todos egresados de escuelas especializadas --, que tocan canciones de los años setenta. Su director, Fernando Arias, reconoció que el nombre de Compañía de Blues y Fuerza del Centro salió en una jugada de dominó porque les pareció muy original.



Fernando me contó que han batallado mucho para conservarse en ese espacio de la Plaza Tolsá porque les han llegado inspectores, policías – estos con la intención de sacarles dinero -- y muchos competidores que desean colocarse también ahí, pero se han mantenido pese a todo.



Los integrantes del grupo actualmente son: Fernando Arias, Fernando Ruiz, Fernando Ramos y Pablo Salazar, quien no se ha podido integrar al grupo porque está trabajando en otras actividades. El conjunto apenas regresó a tocar en ese espacio el jueves 16 de julio, después de casi cuatro meses de ausencia por la pandemia. Me comentan que les iban a dar permiso hasta que estuviera el semáforo en verde, pero convencieron a las autoridades y están de vuelta.



El director, Fernando Arias, estudió en el Conservatorio Nacional de Música; tiene 50 años de carrera. Es una persona muy agradable, siempre bromista e interactuando con el público. Alguna vez creó una orquesta que acompañaba a artistas como Emmanuel, Lupita D’alessio, Los Bukis y Chabelo, entre muchos. También daba clases de música en la Alcaldía de Tlalpan.



Reconoció que ya no hay trabajo de músico. Hace tiempo tocó en dos restaurantes y en fiestas y reuniones, pero lamentó que se ha estado muriendo la música en vivo por la pandemia.



Durante los cuatro meses que estuvieron inactivos tuvieron que dedicarse a otras labores para poder tener un ingreso, pero no perdían la esperanza de regresar. El Maestro Arias es jazzista, pero me dijo que ese tipo de música no ’pega’ en las calles y por eso mejor tocan ritmos de los setentas.



En ese lugar de la Plaza Tolsá hay semanas que les va bien, otras regular y otras mal, pero sacan para vivir. Están de miércoles a domingo de 11 de la mañana a tres de la tarde, pero he observado que siempre tienen gente que les aporta ’aunque sea un pesito’. Para conectar sus equipos, el líder del mercado de libros de enfrente les facilita gratuitamente la energía eléctrica, así que – como dice Fernando – no pagan nada por estar ahí.



El Maestro Arias toca el piano, la guitarra, el bajo y escribe para saxofón y trombón. Vive solo, pero tuvo cinco parejas y actualmente tiene novia. Con su primera esposa procreó dos hijos y hasta ahí. Se conforma por ahora con dos perros en casa.



El día que conocí al grupo estaba una chica joven muy entusiasmada bailando al ritmo de sus canciones. Les pidió una melodía de Creedence Clearwater Revival – un grupo famoso en los años setenta – y Fernando Arias, siempre bromista le contestó ¡Huy, mi’ja, esas canciones son de las caras! La complacieron con The midnight special (La medianoche especial).



Aquí tienen su número celular por si alguna vez quieren contratar a la Compañía de Blues y Fuerza del Centro y disfrutar y bailar con buena música: 55 13 45 52 72.