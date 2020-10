Comparece secretario de obras públicas ante Congreso de Hidalgo

Frente a los desafíos, Hidalgo avanza con la atención a las necesidades más apremiantes de las y los hidalguenses: Meneses Arrieta



Frente a los desafíos, Hidalgo avanza, con la atención a las necesidades más apremiantes de las y los hidalguenses, con el trabajo colectivo y solidario entre sociedad y gobierno, lo que estamos seguros, nos permitirá dejarles a las futuras generaciones un mejor Hidalgo, expresó el titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Meneses Arrieta, en el marco de la glosa del cuarto informe de resultados del gobernador Omar Fayad.



Ante la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda encabezada por la diputada Viridiana Jajaira Aceves Calva, Meneses Arrieta informó que en la SOPOT se trabaja para acercar los servicios básicos, como agua potable, drenaje y electricidad a las familias de Hidalgo, así como en mejorar sus viviendas y las condiciones de la red carretera estatal, lo que les permite tener un mejor acceso a los servicios de salud, educación, alimentación, cultura, deporte y seguridad, mismas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los hidalguenses y que garantizan la transformación de Hidalgo.



Indicó que hoy ante esta pandemia, el gobierno de Omar Fayad realizó diversas acciones oportunas como la implementación del programa Operativo Escudo del cual la SOPOT forma parte con la instalación y limpieza diaria de los cuatro Hospitales de Respuesta Inmediata Covid-19, la cloración de fuentes de abastecimiento de agua potable de los 84 municipios, así como la suspensión de cortes al suministro y cobros excesivos del servicio de agua potable en la zona metropolitana.



Como parte del programa para la reactivación económica, la obra pública no se detuvo ya que se continúa trabajando reforzando los protocolos de salud en la construcción de obras y el personal, tales como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, la instalación de lavamanos para los trabajadores, así como una estrecha supervisión de las dependencias de salud y fiscalizadoras, reduciendo al mínimo los riesgos de contagio y propagación del virus.

Durante las afectaciones derivadas por los fenómenos meteorológicos registrados en días pasados, se atienden 32 tramos carreteros en 5 regiones del estado, lo que implica desalojar 237 mil 150 metros cúbicos de material -producto de derrumbes-, traduciéndose en una inversión de 4.8 millones de pesos, a cargo de las residencias de carreteras estatales que se encuentran en once municipios.



Con recursos extraordinarios, se atienden 32 tramos carreteros que equivalen a 97.9 kilómetros, con una inversión de casi 335 millones de pesos.



Asimismo se han construido 22.31 kilómetros de ciclovías, sobre los bulevares, Nuevo Hidalgo, Ramón G Bonfil, la Supervía Colosio y en los municipios de Tolcayuca y Tulancingo, así como la construcción de 9578 metros cuadrados de banquetas, así como la reconstrucción de 1035 metros cuadrados para ayudar a la movilidad no motorizada y peatonal, se mejoró la iluminación peatonal con la instalación de 742 luminarias de energía solar y de tecnología LED sobre la modernización de la sexta etapa de la Supervía Colosio y la construcción de 2 mil 907 metros lineales de ciclovía y se mejoraron 15 paraderos de transporte público.



Se han construido y reconstruido 73 kilómetros de guarniciones y banquetas y colocado 2 mil luminarias tipo LED en 30 municipios del estado, lo que se traduce en un ahorro de energía y mayor seguridad para el tránsito vehicular y peatonal.



Para la mejora de las viviendas de los que menos tienen, este gobierno, ha aplicado más de 533 millones de pesos para la construcción de más de 6 mil 81 cuartos dormitorios y 3 mil 397 pisos firmes, contribuyendo para que más de 10 mil 39 familias mejoren la calidad y espacios de sus viviendas.



Para abatir la pobreza se han canalizado más de 3 mil 130 millones de pesos en agua, luz y drenaje, beneficiando de más 89 mil 897 familias.



En el rubro de Ordenamiento Territorial expuso que se trabajó en el proyecto de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que permitirá la optimización de la gestión urbanística y en próximos meses iniciará una nueva etapa en los 84 ayuntamientos municipales, lo que será una oportunidad para instar en la elaboración de sus instrumentos técnicos y reglamentos acordes a sus condiciones para una adecuada gestión de las acciones urbanas.



Durante la sesión de preguntas y respuestas, el secretario José Meneses Arrieta, atendió puntualmente cada uno de los cuestionamientos de los diputados de todas las fracciones que se inscribieron y subrayó que en la SOPOT se trabaja coordinadamente para la ejecución de las obras donde lo principal es desarrollo integral de los hidalguenses más necesitados, y acercar las oportunidades que les permitan mejorar la situación de pobreza.



Finalmente, el secretario José Meneses agradeció y reconoció la labor y de las y los diputados de esta legislatura y reiteró que la instrucción del gobernador Omar Fayad ha sido muy clara y puntual: la obra pública no debe de parar, ya que este sector de la construcción tiene un efecto multiplicador en la generación de empleos y en el crecimiento de la economía en su conjunto y ante ello se ha alineado al redireccionamiento presupuestal que ha establecido la Secretaría de Finanzas Públicas a fin de proteger la salud de las y los hidalguenses y los recursos etiquetados para obra pública, se han focalizado a la generación de infraestructura básica en comunidades y localidades.