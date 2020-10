Comparece Simon Vargas ante el Congreso del Estado de Hidalgo

ANTE LOS RETOS DE ESTE MOMENTO HISTÓRICO

AFRONTEMOS LOS RETOS EN UNIÓN: SIMÓN VARGAS



• Ante las y los diputados, el secretario de Gobierno invitó a trabajar de forma conjunta ante los retos que se aproximen, en favor de la población hidalguenses y con su participación activa.



Cumpliendo con los ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y diálogo propositivo, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, acudió al Congreso del estado de Hidalgo, para comparecer ante la Comisión de Gobernación de la LXIV Legislatura.



Uno de los principales objetivos del gobierno es permitir y promover la democracia y el crecimiento inclusivo de las y los hidalguenses a través de una gestión moderna, cercana, honesta y basada en políticas públicas innovadoras y sostenibles fundadas en los principios de transparencia y rendición de cuentas.



’En tal sentido, la Secretaría de Gobierno tiene como propósito fundamental velar por la gobernabilidad, la gobernanza, la observancia y aplicación de la ley, el fomento de la cultura de la legalidad, el impulso a las capacidades institucionales, la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de niñas niños y adolescentes, el privilegio al diálogo y garantizar la certeza jurídica’, mencionó Vargas Aguilar en su discurso inicial.



Así mismo, refirió que ’el momento histórico por el que atravesamos es difícil, pero trabajando de forma coadyuvada haremos frente a los retos que vengan’.

A continuación, se presentan los objetivos alcanzados en el marco del cuarto informe de resultados del gobernador, obtenidos por la Secretaría de Gobierno.



• A través del Sistema de Gestión de Calidad de la Correspondencia Recibida en la Unidad Central del Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Certificado en la Norma de Calidad Internacional ISO 9001:2015, se ha tenido en el indicador táctico un cumplimiento del 97.95%.



• Se brindaron 80 mil 549 atenciones en las oficinas regionales de las Unidades de Servicios Estatales ubicadas en Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan, Tulancingo, Huichapan y Tepeji del Río, así como en más de 390 localidades del estado.



• Así mismo, se ha implementado un esquema de colaboración interinstitucional como el Grupo de Inteligencia Operativa, que diseña y ejecuta operativos, a través de un modelo integral basado en la cooperación.



• Hidalgo se consolidó como el único estado de la república con el 100% de avance en la firma de Convenios de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública de los 84 municipios, lo que ha permitido la Consolidación del Mando Coordinado.



• Para el ejercicio 2020 en materia de apoyo a la seguridad Pública, el Gobierno Federal asignó al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), la cantidad de 196 millones 574 mil 168 pesos, más la aportación estatal de 49 millones 143 mil 542 pesos, estos recursos totalizan un financiamiento conjunto por 245 millones 717 mil 710 pesos, que, comparados con el ejercicio anterior, representan un incremento de 18 millones 208 mil 192 pesos, equivalente al 8% adicional.





• Para el subsidio FORTASEG, en el presente ejercicio se beneficiaron a 4 municipios más que en 2019, reincorporándose los municipios de Tepeapulco, Tepeji del Río e Ixmiquilpan y como nuevo beneficiario el municipio de Actopan. De manera conjunta el Gobierno Federal asignó a los 10 municipios beneficiarios la cantidad de 100 millones 642 mil 775 pesos, lo que significa un incremento de 22 millones 304 mil 241 pesos más que en el ejercicio anterior.



• En el periodo que se informa se obtuvieron de la federación 21 millones 929 mil pesos, dirigidos a la atención especializada de 16 mil 336 mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, a quienes se les brindaron 73 mil 844 servicios. Con esto, más de 10 mil 137 mujeres fueron beneficiadas con el otorgamiento de créditos, becas y cursos de capacitación para el autoempleo.





• De septiembre de 2019 a agosto de 2020, el Centro de Justicia para Mujeres, atendió a 2 mil 980 mujeres a quienes se les proporcionó orientación, referencia o atención integral y multidisciplinaria.



• Se han brindado 10 mil 717 servicios integrales para el empoderamiento de 3 mil 744 mujeres en situación de violencia de género, salud sexual y reproductiva, servicios de cuidado infantil, autonomía económica, educación colectiva y atención a mujeres jóvenes.





• Cabe recordar que fue propuesta del gobernador, Omar Fayad, que la Conago aprobó la creación de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo electo como coordinador de ésta, la cual tiene como finalidad articular esfuerzos que permitan implementar un proceso de actuación colectiva intergubernamental, para lograr la atención inmediata a problemáticas prioritarias que afectan a las niñas, niños y adolescentes, no solo en Hidalgo sino en todo el país.



• El 18 de noviembre de 2019, fue publicada la reforma al Código Penal para el Estado de Hidalgo; a la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo; y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, referente a impedir las prácticas de castigo corporal o cualquier otro tipo de trato humillante como forma de corrección disciplinaria hacia este sector de la población.





• Con la instrumentación de la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se redujo la tasa específica de fecundidad de 67 a 55 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, lo que representa una disminución en números absolutos en los últimos cuatro años de mil 453 nacimientos en este grupo etario de la población, lográndose un ahorro aproximado de más de 29 millones de pesos en atención de embarazos y partos adolescentes.



• De septiembre de 2019 a septiembre de 2020, la Comisión estatal de Búsqueda de Personas ha generado, atendido y publicado en redes sociales oficiales más de 150 reportes de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en cuyos casos se brinda asesoría jurídica a los familiares y atención psicológica desde la desaparición y hasta posterior a la localización de la víctima.





• En el periodo que se informa el Instituto de Defensoría Pública del estado de Hidalgo ha provisto de asesoría y patrocinio jurídico a la ciudadanía de escasos recursos económicos, incrementando la estadística de atención en una tercera parte y los resultados favorables en un 78%.



• Se implementó un nuevo sistema informático registral en las oficinas de Pachuca, Tula, Tizayuca, Tulancingo y Actopan, el cual garantiza la integridad de la información, agiliza el tiempo de atención de los trámites y permitirá la implementación de servicios no presenciales para que los usuarios puedan consultar trámites por internet.





• Con relación a la digitalización del acervo histórico, Hidalgo se ha convertido en el estado con mayor índice de digitalización, teniendo la más amplia hemeroteca digital a nivel nacional con referente a publicaciones oficiales, y siendo primer estado en contar con registro de hemerotecas.



• Hidalgo es el primer estado del país que impulsa un modelo de profesionalización basado en la certificación de competencias de servidores públicos municipales alineado al Sistema Nacional de Competencias, el cual se implementa en coordinación con los 84 municipios de la entidad. Durante este año el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (Indemun) obtuvo una de las mayores distinciones por parte de Great Place to Work México, el “Premio a la Credibilidad”, siendo reconocida como la Institución Pública Gubernamental más confiable en México.





• Asimismo, fue reconocido como el sexto Mejor Lugar para Trabajar en todo México y el segundo Mejor Lugar para Trabajar de la Región Centro-Sur, además de continuar conservando la segunda posición en materia de Diversidad e Inclusión.