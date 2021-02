Comparte Alma Mancilla vivencias literarias en un Click 3.0

• Pueden disfrutar de esta entrevista por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex.



Toluca, Estado de México, .- Camino de letras es la serie de entrevistas que presenta la Secretaría de Cultura y Turismo como parte de su programa digital Cultura y Deporte en un Click 3.0, a través de la cual se busca dar a conocer la vida y obra de escritoras y escritores destacadas.



Tal es el caso de la mexiquense Alma Mancilla, oriunda de la capital mexiquense, donde obtuvo la Licenciatura en Antropología Social y tiempo después, en Canadá, el Doctorado en Ciencias Políticas. A lo largo de su trayectoria como escritora ha obtenido importantes premios nacionales e internacionales.



En esta charla, dejó ver cómo fueron sus inicios en el camino de la literatura y refirió que en su casa había pocos libros, como las tradicionales enciclopedias de donde ella pudo hacer algunas lecturas desde pequeña.



’En casa de mi abuela, en cambio, sí había muchos libros, hubo cosas que no leí en mi casa y que recuerdo haber leído como a pedazos ahí en casa de ella, por ejemplo, recuerdo que cuando salió Noticias del Imperio, mi abuela lo tenía nuevo, porque era una gran lectora y yo leí ahí, mientras mis primos jugaban; al leer el monólogo de Carlota empecé a pensar que quería hacer algo semejante’, agregó.



Como toda escritora, Alma Mancilla tiene títulos favoritos que la han motivado a seguir por el camino de lo inquietante y ejemplo de ello son los cuentos de Horacio Quiroga, especialmente los más violentos.



’A mí me gustaban esos, La gallina degollada, El almohadón de plumas, me gustaban, era algo alucinante, tienes todo ese bagaje que te va empujando en cierta dirección’, aclaró.



Destacó que para ella fue muy importante su etapa como adolescente, donde empezó su viaje por las letras.



’Hay otros espacios que no son necesariamente los de los libros, en los que también se cuentan historias y sin duda te van marcando. Yo empecé a escribir en la adolescencia algunas cosillas como fragmentos de cuentos, cosas que querían parecerse a eso que yo leía’, agregó.



A decir de la escritora, los temas que le gustan son las historias de atmósferas oscuras, en las que hay un toque inquietante sin llegar al terror.



Compartió también que, al escribir De las sombras, se enfrentó a un gran desafío, como en cada proyecto que emprende. ’Éste fue el trabajo en el que he reflexionado de manera más consciente. Es una novela que se ve como histórica por la atmósfera de época que tiene y que, gracias a ese desafío, obtuvo el Premio Novela José Rubén Romero’, apuntó.



Concluyó que ante la crisis que se está viviendo de manera global, lo crucial en este año tendrá que ser un movimiento hacia lo virtual, señaló que las editoriales están haciendo un esfuerzo enorme por migrar su catálogo a ediciones electrónicas, por lo que se tendrán que establecer las conexiones entre los escritores, los editores y sus lectores.



