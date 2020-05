Comparte Andrea Zelaya Freyman clases de dibujo en vivo a través de redes sociales

• Busca que la obra no sea idéntica a la realidad, sino un encuentro con uno mismo.



• Pueden participar en esta actividad el 1 y 8 de junio, a las 13:00 horas, en la transmisión en vivo por Facebook @CulturaEdomex.



Toluca, Estado de México, .- Durante estos tiempos de contingencia, una de las acciones que ha realizado la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México es la relacionada con el acercamiento de las manifestaciones artísticas, de manera virtual, para el público de todas las edades.



En este contexto y bajo el programa #HagamosClickEnFamilia, a través de sus redes sociales por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex, se imparten clases multidisciplinarias como las que ofrece Andrea Zelaya Freyman, artista de la plástica y Directora del Museo Virreinal de Zinacantepec.



Iniciaron estas tres clases con el dibujo a partir de una fotografía y en ellas, Andrea enseñó los pasos de su proceso, partiendo de la estructura de la figura en el lienzo para continuar con la aplicación del color y terminar con los últimos detalles que buscan el estilo propio.



’Me pareció un buen tema ahorita que todos estamos encerrados porque es un momento muy bueno para tener esta cuestión de vernos a nosotros mismos; los invité para que, si querían hacerlo con el espejo, buscando una forma que los representara’, dijo Andrea Zelaya respecto a la impartición clases de autorretrato.



’He tenido gente de todas las edades y ha sido una experiencia muy interesante y grata conectar con ellos en tiempo real y a la gente le ha gustado pasar el tiempo dibujando’, refirió.



Los días lunes 1 y 8 de junio a las 13:00 horas, Andrea seguirá compartiendo, en vivo, estas clases y para quienes no pudieron asistir a las anteriores, las pueden buscar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y en la cuenta personal de Andrea Zelaya Freyman.



’La contingencia ha sido momento de mucha introspección, de mucha reflexión y me salva ponerme a pintar, lo disfruto mucho y es el momento perfecto para dedicarnos a estas cuestiones creativas para las que antes tal vez no teníamos el tiempo’, finalizó Andrea.