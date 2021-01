Comparte CEAPE balance positivo durante año de confinamiento por COVID-19

• Cuenta FOEM con obras de gran valor literario y de entretenimiento.



• Informan que produjeron 50 libros en este año y lanzaron dos convocatorias a nivel nacional e internacional.



Toluca, Estado de México, .- A través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, integrantes del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE) se reunieron de forma virtual para charlar sobre su labor durante el 2020, año del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 que se vive a nivel mundial.



Por lo anterior, y como parte del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, participaron en dicho encuentro Luis Antonio Gutiérrez Herrera, Coordinador Administrativo de la dependencia estatal, así como integrantes del Comité Técnico como Félix Suárez García, Rodrigo Sánchez Arce y Laura Zaragoza, quienes fueron coordinados por Miriam García.



Durante este ejercicio, Luis Antonio Gutiérrez enfatizó la necesidad de ser sensibles, empáticos y solidarios con la gente que nos rodea, además de revalorar el trabajo que justifica a los seres sociales.



’Agradezco el apoyo del señor Gobernador, por habernos permitido laborar desde nuestras casas y mantenernos seguros; para el CEAPE no fue un año fácil, hemos querido mantener la edición de libros, tratando de que el libro sirva como un refugio y poder nutrirse de esas letras sabias que nuestros autores nos confían’, afirmó el funcionario estatal.



Por su parte, Félix Suárez García, quien forma parte del Comité Técnico, comentó que uno de los sectores más impactados y más golpeados ha sido la industria editorial.



’Las librerías se encuentran cerradas, los libros no se pueden editar de una manera convencional, y mucho de este trabajo se está haciendo desde la virtualidad, situación que no le ha quitado la parte muy profesional, y de ese cuidado que tienen las ediciones del CEAPE’, detalló.



De igual forma, también compartió que en el certamen Laura Méndez de Cuenca en su primera edición con modalidad nacional y el Infantil y Juvenil, a nivel internacional, obtuvieron una respuesta muy importante ya que se recibieron cerca de 400 propuestas.



Asimismo, Laura Zaragoza compartió datos importantes sobre el Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), como son las nueve colecciones con que cuenta y cuyos títulos y catálogo digital puede consultarse en ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.



’Entre narrativa, mosaicos regionales, ensayo, literatura infantil, poesía, dramaturgia, coediciones, historia, pueblos indígenas, identidad, administración pública, y literatura juvenil, esta casa editora publicó 50 títulos en este año 2020’, destacó Zaragoza.



En ese sentido, Rodrigo Sánchez Arce, integrante del Comité Técnico, habló sobre la labor que tiene este Comité dedicado a establecer algunas políticas editoriales, así como a definir cuáles son los textos que van a ser publicados.



En el tema de las ferias, compartió que el CEAPE ha participado, desde hace varios años, en cinco ferias anuales, tales como Minería, FILEM, Filah, la Infantil y Juvenil en el Cenart, y la FIL Guadalajara.



’En este año pandémico pudo realizarse en formato híbrido con la intención de reactivar la economía y en la que participaron presencialmente 10 casas editoras, reportando muy buena afluencia de mexiquenses, a quienes se les aplicaron las medidas higiénicas pertinentes’, agregó al hablar sobre la FILEM.



’A pesar de los problemas que ha generado el COVID-19, en la distribución y comercialización de los libros, se pudieron distribuir 47 mil ejemplares a diferentes ayuntamientos, escuelas, instancias gubernamentales, asociaciones civiles’, destacó Sánchez Arce.



Recordó también que en el Noticiero Cultura AMX, transmitido por Televisión Mexiquense, cuya edición es de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 horas, el CEAPE cuenta con cápsulas bajo el nombre Libros a fondo, al igual que su participación en el programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, por las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, @CulturaEdomex.