Comparte Delfina Careaga su historia y desarrollo en las artes y letra

• Imparte pláticas literarias los miércoles a las 12:00 horas, en el Museo-Casa Toluca 1920, por el momento a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura.



Toluca, Estado de México, .- En esta temporada de contingencia sanitaria y como una forma de subsanar el cierre temporal de los espacios culturales, la Secretaría de Cultura estatal compartirá cada semana la historia de importantes personajes que han escrito la historia de la cultura de la entidad.



Así, María Delfina Careaga y Becerra, Presea Estado de México en Artes y Letras, escritora nata, de riquísima conversación y abrazadora hospitalidad, compartió sus andanzas y admirable historia de vida, la cual nos conduce hasta su faceta más reciente como titular del programa ’Platicando con Delfina’, dedicado a las personas de la tercera edad, que se retomará en fecha próxima en el Museo-Casa Toluca 1920.



Con 83 años de vida, una trayectoria cultural reconocida y la misma energía para contagiar de letras a todos quienes la conocen, la escritora compartió que ’la imagen más fuerte de mi pasado, presente y seguramente futura, es la de mi casa donde nací.



’Era del tipo porfiriano y allí vivían mis abuelos paternos y sus tres hijos con sus familias, éramos 14 en total. Estaba en la calle Francisco Díaz Covarrubias #70, en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México’, recordó.



La planta baja de aquella casona se destinó a tres grandes piezas que eran la sala de espera, el despacho y el consultorio de su abuelo, el Doctor Ernesto W. Careaga, quien llegó a ser ministro de salud del país.



’Cuando vine al mundo era junio del año 1937. Mi madre, de 26 años, murió antes de que pudieran sacarme de su vientre. Mis padres apenas tenían 11 meses de casados. Mi papá, el tercer hijo, dentista sin ejercer, viudo, fue agente viajero de medicinas y llegaba a México, cada seis meses, para permanecer con nosotros ocho días y después volver a irse’.



Con ese talento que le han dado las letras, Delfina contó que tiene estudios concluidos de Comercio, realizados en el Colegio Williams para señoritas, y la carrera de Piano, la cual empezó a estudiar desde los ocho años, hecho que le ha permitido regalar no sólo letras sino música a sus seres más queridos.



A los 16 años de edad, Delfina se casó con su primer esposo, quien empezaba la carrera de Arquitectura. Ella trabajó como secretaria en la entonces Dirección Nacional de Caminos, para ayudarlo a seguir su carrera que terminó siete años después.



A los 15 años de casada y con un hijo de 14, Delfina se divorció, hecho del que recuerda ’la fuerza de ánimo que tenía entonces, una necesidad de ser feliz, de gozar cada instante, una fortaleza inconmensurable e inconsciente que fue mi columna vertical para sostenerme’.



Un año más tarde, se volvió a casar, ahora con Benjamín Ugalde, ya fallecido. Esta vez no tuvo hijos.



’En 1982 me vine a radicar a Toluca y trabajé como correctora de estilo en la Universidad Autónoma del Estado de México hasta 1989. Me fui a España donde tengo parientes en Sevilla y ahí permanecí un año, pues mi abuelo materno y toda esa rama de mi familia nació en la preciosa Ciudad de Jerez de la Frontera, Andalucía.



’Al cabo de ese tiempo, regresé a mi país, pero ya no a Toluca y radiqué en la Ciudad de México. Veinte años después, el 1º de febrero de 2008, he vuelto a vivir una vez más y para siempre en esta querida ciudad.



’Llevo ahora 12 años aquí, trabajando para algunos museos y publicaciones de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Nunca más volveré a salir de este lugar que amo como si yo hubiese nacido en alguno de sus barrios’, señaló.



A lo largo de su trayectoria, Delfina Careaga ha escrito cuento, drama, novela y más de cien historietas, tanto en el diario Novedades, como en el Grupo Editorial Vid, del señor Guillermo de la Parra.



Cuenta con 22 libros publicados, entre los que se pueden mencionar la biografía, en forma de historieta, ’Sor Juana Inés de la Cruz’. Tres siglos de inmortalidad, Nezahualcóyotl, la vida del rey poeta, ’Sor Juana Inés de la Cruz’ edición infantil, El cielo y Como al principio, el final es cuento de nunca acabar.



Ha obtenido varios premios nacionales de cuento, de guión cinematográfico, como el de ’La tía Alejandra’, dirigida después por Arturo Ripstein, y ganadora del Ariel de Plata, en 1979, por el mejor argumento del año.



También obtuvo el Premio Nacional de Teatro ’Emilio Carballido’, en 1985, por su obra ’Una tal Raimunda’, la Presea Estado de México 1999, en Artes y Letras, además de otros reconocimientos.



Para el disfrute de las y los mexiquenses, Delfina Careaga da pláticas literarias y generales, los miércoles a las 12:00 horas, en el Museo-Casa Toluca 1920; sigan las redes sociales de la Secretaría, Facebook/CulturaEdomex y Twitter @CulturaEdomex para verificar la fecha en la que se retomarán estas charlas y puedan ser parte de esta experiencia.