Comparte experiencias deportivas nadadora mexiquense Vianney Trejo

Preocupa a nadadora realización de Juegos Paralímpicos.



Zinacantepec, Estado de México, .- En la reciente emisión del programa ’Espíritu Deportivo’, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo, la nadadora paralímpica Vianney Marlen Trejo Delgadillo abrió su corazón para contarle al público mexiquense sus experiencias dentro y fuera del deporte adaptado.



Con un camino de más de 15 años en el deporte, la atleta que representa al Estado de México y es medallista parapanamericana y mundial, declaró que su discapacidad no le ha impedido alcanzar sus logros, pues desde una niña, sus padres le enseñaron a ser independiente.



’Llegó porque tengo asma y por terapia física, uno de los deportes que más recomendaron a mis papás, porque mantiene húmedas mis fosas nasales y eso me permite respirar mejor, además porque fortalece mis pulmones, y que me encanta, el agua para mí es mi vida’, dijo acerca de cómo se involucró en la natación.



Al principio, su hermano mayor fue el primero que empezó a competir y comenzó a vivir el deporte desde las gradas, hasta que ella buscó la posibilidad de involucrarse de manera directa, pero por la edad tuvo que esperar.



’Un día llegó mi papá con una revista, creo que fueron los Juegos Paralímpicos de Sídney y en la portada estaba Doramitizi González y por su discapacidad su manita es muy similar a la mía, entonces le dije a mis papás que siguiéramos buscando’, comentó.



Desde su primera competencia logró subir al pódium en repetidas ocasiones, lo que la llevó a integrarse al equipo del entrenador Luis Fernando Gutiérrez y desde el 2010 trabaja bajo la tutela de José Peláez.



Para concluir, la atleta habló de lo que ha significado los Juegos Paralímpicos de Tokio, evento para el cual se ha preparado durante muchos años y el cual tuvo que ser pospuesto por la pandemia y confesó le preocupan las posibilidades de una cancelación.



’Es muy fuerte porque dije, me preparé muchísimo para esto, seguí entrenando en mi casa para esto, y tengo planes de regresar a la Ciudad de México, para entrenar para Tokio, entonces dije ¿ahora qué hago?, evidentemente tengo que seguir entrenando porque la vida no se acaba en Tokio, vienen muchas más cosas para el mundo, para Vianney, esperemos que sea la mejor decisión que tengan que tomar y que sea por el bien de todos los atletas y del mundo’, concluyó.