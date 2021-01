Comparte Javier Saldaña consejos para el regreso a clases

Este sábado el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña compartió en sus redes sociales consejos para el regreso a clases:



Como estudiar en los tiempos de Covid 19

Más de mil 600 millones de alumnos interrumpieron sus estudios de aprendizaje en el 2020 a nivel mundial en más de 190 países a causa del confinamiento causado por el Covid-19, perdiendo una media de 100 días de clases, según informó la semana pasada la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).



La pandemia generó que todos los sectores buscaran nuevas formas de seguir avanzando en sus actividades, con el afán de continuar produciendo o desarrollando un servicio. En la educación, los estudiantes se tuvieron que adaptar a las nuevas circunstancias de aprender en casa y empezar a manejar las herramientas que nos brindan las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).



Tan sólo en este inicio de año, el rebrote del Coronavirus ha afectado alrededor de mil millones de estudiantes en el mundo debido al cierre total o parcial de escuelas y universidades, lo que ha aumentado el riesgo de pérdida de aprendizaje, abandono de la educación y aislamiento social.



Por su parte, en México, la Subsecretaría de Educación Media Superior detalló que el regreso a clases en enero de 2021 seguirá de forma virtual y sólo se volverá de manera presencial a los planteles hasta que el semáforo epidemiológico de los estados se encuentre en color verde y también de que las autoridades estatales determinen que hay las condiciones sanitarias necesarias para no tener más contagios.



El confinamiento obligatorio ha implicado que las nuevas generaciones tengan problemas al estudiar desde casa, como lo son; no tener aprendizaje práctico, permitiendo no desarrollar los conocimientos, habilidades y no obtener experiencias; tener una interacción social limitada, convirtiendo el estudio en impersonal; no tener un espacio adecuado para recibir clases y en muchas ocasiones no contar con un internet de buena calidad que te permita escuchar de la mejor manera la cátedra.



Ante estas circunstancias es indispensable que los estudiantes de esta generación planifiquen de la mejor manera sus estudios virtuales para no ser afectados en la ’nueva normalidad’ que ha establecido la pandemia, llevando necesariamente a la práctica hábitos o herramientas tecnológicas que les permitan seguir contribuyendo en su conocimiento, en su educación y no se vean rezagados en sus futuros estudios.



Por ello, te sugerimos realizar los siguientes puntos para tener éxito en tus estudios y no parar de seguir aumentando tus conocimientos en tiempos de Coronavirus:



*Organízate: Este punto probablemente sea el más difícil de aplicar por parte del estudiante, pero no imposible de llevar a cabo. Es indispensable auto gestionarse para sacarle el mayor provecho a tu día, de tal forma que debes crear un plan de trabajo que implique definir tus horarios para hacer tus tareas, tus clases, tus recesos y de hasta buscar un lugar cómodo que te permita escuchar cátedras en línea sin ningún tipo de interrupciones.



*Plantéate un objetivo: Carecer de capacidades para gestionar tu autonomía al estudiar te llevará a tener resultados negativos de aprendizaje. Por ello, crea objetivos (diarios o semanales) concretos que te permitan cumplir con la entrega de tus tareas en tiempo y forma, evitando así distracciones durante tu tiempo de estudio.



*Revisa y aprende a manejar tus herramientas virtuales: Las herramientas virtuales que nos brinda la tecnología son muy productivas. En esta ’nueva normalidad’ debes saber manejarlas y sacarles el mejor provecho posible para entregar tus trabajos con calidad, creatividad e innovación. Sólo te doy el consejo de que siempre revisa sus actualizaciones, sus fechas de entrega y cómo es su funcionamiento para estar preparado si es que hay una nueva tarea.



*Ve tutoriales: Ante la gran diversidad de plataformas o herramientas virtuales que se nos presentan para estudiar, en muchas de ellas es muy probable que no sepamos utilizarlas y por lo consiguiente se nos dificulte realizar una actividad. Ante este problema, ve tutoriales que te ayuden a aclarar tus dudas y te hagan terminar tu trabajo con éxito.



*Visita bibliotecas virtuales: Siempre consulta las bibliotecas a la hora de hacer un trabajo escolar y ante el cierre de los planteles, puedes estudiar de forma virtual, compartiendo un mismo libro con toda la escuela al mismo tiempo.



*Realiza una actividad que quieras aprender en casa para que el confinamiento de la pandemia no te estrese y esto no repercuta en tus estudios.



*Siempre verifica la información: Demasiada información en internet puede generar que los trabajos académicos no sean de calidad. Por ello, te recomiendo usar sitios confiables y checar siempre la información en otra página web.



*Ve documentales: Mucho tiempo en casa te permitirá ver infinidad de documentales relacionados a tu área de interés que te ayudarán a ampliar más tus conocimientos y si vez de otro tipo será aún mejor porque sabrás de muchos temas más que te ayudarán indudablemente en tu desarrollo como estudiante.



*Tómate un tiempo de recreo: Por último, te recomiendo tener un tiempo de relajamiento que te permita aclarar más tus ideas, para volver fresco en tus siguientes actividades académicas y que tu cerebro pueda concentrarse mejor.



Por: Trotsky Gandhi Locia Reyes.