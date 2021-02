Comparte Víctor Reyes Turcio experiencias en el paratletismo

• Explica deportista su sentir ante la cercanía de los Juegos Paralímpicos de Tokio.



Zinacantepec, Estado de México, .- En una emisión más del programa Espíritu Deportivo, que cada domingo la Secretaría de Cultura y Turismo lleva a los mexiquenses a través de sus redes sociales, se contó con una charla con el tenismesista mexiquense Víctor Reyes Turcio, quien compartió las experiencias de vida que lo hicieron llegar a lo más alto de su deporte a nivel internacional.



El atleta del Estado de México señaló que el deporte es parte fundamental de su vida, y aseguró que de no haber sido tenismesista le hubiera gustado ser futbolista o dedicar su vida a otra disciplina deportiva.



’Fue muy circunstancial, hasta pienso que fue parte de mi destino, porque el tenis de mesa no es un deporte que tenga publicidad. Lo mío surgió porque a pesar de las condiciones yo siempre veía la manera de hacer deporte, un día tuve una clase de frontenis, mi papá toda la vida jugó y se nos hizo bueno intentar jugarlo, se me voló la pelota y ya no había forma de seguir con la clase, eso fue a los 15 minutos de iniciar, entonces me quedé sentado en una banca y había propaganda tirada en el piso’, recordó.



’Entre todas las ofertas, hasta abajo estaba el tenis de mesa, se me hizo curioso ver cómo se jugaba, además era mi perspectiva de hacer deporte, en donde no hay contacto físico, yo creía en ese momento que no se ocupaba mucha movilidad, lo vi accesible de practicar; fui a pedir informes, estaban por empezar la clase y me quedé, me acuerdo hasta de la fecha: el 17 de julio de 2006 a las cuatro de la tarde yo agarré mi primera raqueta’, contó.



Una vez inscrito en las clases, el representante del Estado de México se enganchó con esta disciplina, teniendo como meta llegar al nivel de los jugadores más grandes sin pensar aún en el deporte adaptado y menos en el alto rendimiento.



’Fue como a los tres meses que yo empecé a entrenar, que fui a un abierto de convencionales, Sub15 y Sub13, me fue bien, gané; ahí la entrenadora nacional de tenis de mesa adaptado fue por casualidad debido a que se iban a realizar los Juegos Nacionales de Silla de Ruedas y fue buscando árbitros para ese torneo y me vio, notó que tenía cierta limitación y supo que podía formar parte del deporte adaptado y me invitó, yo creí que sólo se podía jugar en silla de ruedas, me explicaron que había diferentes categorías’, platicó Reyes Turcio.



En ese momento se hicieron las gestiones para que pudiera participar y lo hizo con muy buenos resultados, conquistando el primer lugar de su clasificación, con lo que empezó su camino en el deporte; después llegaron las invitaciones a las concentraciones.



Cabe recordar que el tenismesista mexiquense logró clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio durante 2019 cuando se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.



’En mi vida representa una parte de todo el esfuerzo que vengo haciendo de años, una vez una persona sacó el tema de la incertidumbre de saber si se hacen o no ‘imagínate sería un año perdido’, pero no sería un año perdido, son 10 años perdidos, porque es lo más grande que puede hacer un deportista, es como su examen de graduación es a lo más que puedes aspirar como atleta’, concluyó.