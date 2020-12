Comparten conquistas armada y espiritual en México en tertulia a través de Cultura y deporte en un click 3.0

• Invitan a visitar el Museo Virreinal de Zinacantepec y disfrutar de la historia de la Conquista.



Zinacantepec, Estado de México, .- Como parte del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, que realiza el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, se presentó la tertulia ’La conquista armada y la conquista espiritual’, que tuvo como sede el Museo Virreinal de Zinacantepec.



Este recinto abrió sus puertas para que su Directora, Andrea Zelaya, presentara algunas de las colecciones y salas que trasladan a los visitantes al momento de la Conquista. La primera de éstas es el anterrefectorio, que cuenta con armas y armaduras que fueron utilizadas en la ocupación militar, acto que abriría la puerta a la conquista espiritual.



Esta primera sala pertenece a la invasión armada y cuenta con armas defensivas como las alabardas, las lanzas y una pistola de finales del Virreinato, cuatro armaduras que son de los objetos más importantes de esta colección, en las que dos son de estilos muy definidos una es la maximiliana y la blanquinegra y dos armaduras que tienen similitudes y fueron usadas a finales del siglo XVI y principios del XVII.



La segunda es la sala del Viacrucis, que dio paso, después de la conquista militar, a la conquista espiritual.



’Aquí encontramos una muestra del arte que se usó durante la evangelización, los franciscanos les enseñaron a los indígenas sus oraciones, los personajes más importantes y los pasajes bíblicos a través de pinturas, esculturas y literatura’, expresó Andrea Zelaya.



En esta sala se puede apreciar desde la aprehensión de Cristo hasta su crucifixión, y la forma en la que se controlaba la creación artística en la Nueva España. Se realizaba a través de gremios, en 1557 se aprobaron las primeras ordenanzas de pintores y ahí se controlaba el ámbito material y comercial de las pinturas.



Ambas salas muestran cómo se complementaron una conquista con la otra y cómo no hubiera sido posible si no hubiera existido una conexión entre ambas.



Finalmente, invitó al público a conocer más acerca de esta colección y a disfrutar de este inmueble lleno de historia y arte, ubicado en el ex Convento de San Miguel Zinacantepec, en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. San Miguel Zinacantepec, Estado de México. Está abierto al público de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.