Comparten directores de ferias del libro experiencias en estas fiestas patrias de la letras

Toluca, Estado de México, 26 de septiembre de 2020. Durante las actividades de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) 2020, se realizarán diversos conversatorios con los organizadores de ferias nacionales e internacionales para conocer la forma en que se desarrollan en este año los eventos literarios y el futuro de estas fiestas de las letras.



En esta ocasión, Fernando Macotela, Rafael Morcillo y Antonio Ramos, figuras del ambiente cultural que han dirigido importantes ferias de libro y de la lectura en México, externaron su preocupación por el futuro de las mismas.



Moderados por Laura Zaragoza, este conversatorio inició con la intervención de Fernando Macotela, Director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, quien al abordar el tema del futuro de dicho evento dijo que es incierto, aunque ha sido muy bueno trabajar en estas condiciones.



’Nos hemos visto sometidos a situaciones molestas, difíciles, cuando te preguntan algo y contestas no sé o vamos a ver; sin embargo, seguimos trabajando con nuestros tradicionales ciclos’, externó.



La Feria Internacional del libro del Palacio de Minería es la más antigua del país. Por sus características, ha albergado un importante número de editoriales, además de contar con mil 500 actividades, en la siguiente edición, las posibilidades de llevarla a cabo el próximo febrero son pocas.



’De no haber semáforo verde, no se podría hacer y el plazo es corto. Es posible que se posponga la FIL de Minería en su edición 42, pero me preocupa mucho sobreponernos con fechas de otras ferias. Sería no más de dos meses’, culminó.



Por su parte, Rafael Morcillo, con una experiencia de 18 años en la industria editorial y promotor de la lectura, actualmente dirige la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Mérida, habló de los orígenes y actividades de este espacio cultural.



’La feria estuvo enfocada en el fomento a la lectura y va por buen camino; en la cuarta edición tuvimos la presencia de 70 moneros. Considero que las ferias vienen a sustituir a las pocas librerías que todavía existen.



’En las ferias debemos ser muy conscientes y hacer una labor conjunta de las actividades y del fomento a la lectura y que haya un enlace para que termine exitosamente; es muy importante que el público pueda adquirir libros y quedé agradecido’, afirmó Morcillo.



De igual forma, Antonio Ramos, editor, promotor de lectura y actual Director de la Feria del libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León quien dio detalles de esta feria, así como las oportunidades de portabilidad derivado de la pandemia por COVID-19.



’La nuestra es una feria de cinco días, netamente universitaria y ante la pandemia hemos aprendido la portabilidad en línea, aunque elimina el cara a cara, pero también permite consumir los contenidos en cualquier momento’, detalló.



’Hemos tenido un repunte profesional que no esperábamos; acabamos de hacer una feria digital en la que nos enfocamos al sentido de compra en línea de manera inmediata y hemos descubierto que la gente los sigue consumiendo’, compartió.



Por último, precisó que la comunidad universitaria se ha adaptado y han encontrado los puntos positivos de este mundo digital, un repositorio para documentar lo que nunca habíamos documentado.



Durante este ejercicio, los panelistas coincidieron en que aunque hay puntos positivos en las ferias digitales, no va a ser igual el efecto de una feria presencial que una virtual, pues son necesarios el escenario, la interacción, los encuentros cara a cara.



Para mayor información y seguir las actividades del programa de la FILEM 2020, pueden consultar las redes sociales en Facebook y Twitter a través de @Filemmx y @CulturaEdomex.