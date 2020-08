Comparten pelotaris experiencias deportivas en diálogo virtual organizado por la Secretaría de Cultura y Deportes

• Explican deportistas la práctica de la pelota vasca, disciplina que se originó en Euskadi y que tiene gran desarrollo en la entidad mexiquense.



Zinacantepec Estado de México, .- Como parte de las actividades que organiza la Secretaría de Cultura y Deporte, se transmitió por segunda ocasión el programa Espíritu Deportivo, conducido por Mario Gómez, con el objetivo de que los mexiquenses conozcan más a las y los atletas del Estado de México y las diferentes disciplinas que practica en la entidad.



A través del programa Cultura y Deporte en un Clic 3.0, en esta oportunidad la squashista Samantha Terán Quintanilla platicó de su carrera deportiva, desde su inicio hasta cuáles fueron sus máximos logros, donde destacó su participación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2017, donde se convirtió en la mujer con más medallas.



’El Squash siempre ha sido parte de mi vida porque mi papá lo jugaba y yo lo iba a ver a torneos, pero la verdad que nunca creí que me iba a dedicar a jugar. En la época que yo comencé fueron las primeras Olimpiadas Juveniles que hubo en México y fue el primer torneo en el que jugué y gracias a eso me empecé a desarrollar en el Squash, mi papá fue mi primer entrenador y él fue el que me enseñó todo.



’Algo que es maravilloso del deporte es que no tiene límites, tú te los vas poniendo y creo que algo que fue muy importante para mí es que fui planeando mis metas alcanzables, primero en el plano juvenil logré ser campeona juvenil y de alto rendimiento, al mismo tiempos, y después comencé a destacar en algunos eventos de Canadá y Estados Unidos’, narró la deportista.



Acerca de representar al Edoméx, Samantha afirmó estar agradecida por el apoyo a lo largo de su carrera, lo cual es un tema importante porque los resultados vienen de la mano de mucho trabajo del atleta, su equipo y también del apoyo.



En este programa el público también conoció a los jóvenes jugadores de squash, Abril y Leonardo Sánchez, quienes representan al Estado de México en los diferentes eventos nacionales y que han hecho de este deporte una forma de vida.



En conjunto explicaron la práctica de la pelota vasca, disciplina que se originó en Euskadi y que tiene gran desarrollo en la entidad mexiquense, dejando grandes campeones mundiales como Rosa María Flores Buendía, quien es medallista en deportes de exhibición de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Heriberto López "El Loquillo", cuatro veces campeón del mundo en la modalidad de mano, y David Álvarez Muriño, actual campeón mundial y panamericano de mano, entre otros pelotaris que han trascendido a nivel internacional.



Este programa dominical se transmite a través del Facebook de la Secretaría de Cultura y Deporte, a las 10:30 horas, en la próxima emisión se transmitirá una entrevista con el campeón parapanamericano y medallista mundial, Juan Pablo Cervantes.