Compite Andrea Ramírez Limón por un boleto para los Juegos Olímpicos

• Ayuda tiempo de la pandemia a corredora mexiquense para trabajar en áreas de oportunidad.



Zinacantepec, Estado de México, .- Luego de enfrentar una temporada muy complicada, ante la pandemia de COVID-19, la corredora mexiquense Andrea Ramírez Limón aprovecha el tiempo para fortalecerse y lograr ser una atleta más fuerte, para alcanzar su objetivo de calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.



La corredora buscará la marca que la coloque en la máxima justa deportiva, esto de la mano de su entrenador, Jonathan Morales, con quien tiene un plan trazado para este cierre de año y al arranque de 2021.



’Ahora sigue un maratón en Arizona, el 20 de diciembre, y estamos buscando dar la marca para Juegos Olímpicos en la prueba de maratón, primero Dios que salga y ya el próximo año ver cómo se está abriendo la temporada de pista’, declaró.



Andrea explicó que, a pesar de que el tiempo que solicitan es de 2 horas 29 minutos 30 segundos, ella y su entrenador trabajan para que detenga el reloj en 2 horas, 27 minutos y concretar su lugar en Tokio.



Ramírez Limón detalló que, como muchos atletas, este año fue muy complicado, debido a que ’ya tenía planeado dónde correr, qué eventos en pista, incluso qué maratón correr para dar la marca olímpica, sin embargo, todo se empezó a cancelar y fueron momentos de incertidumbre, porque no sabíamos si podíamos seguir entrenando, luego empezaron a cerrar parques y fue un poco difícil’, indicó.



A pesar de ello, Andrea tomó con optimismo las circunstancias, ya que eso la ayudó a poner las cosas en receso y pensar en sus áreas de oportunidad que fue lo que trabajó en los primeros meses.



’Un poco de fuerza, que normalmente en una temporada normal no tenemos mucho tiempo ni nos enfocamos tanto en eso, y poco a poco empecé a salir a la montaña, donde no hubiera gente y eso también estuvo muy bien, no traíamos tanta carga y fue para relajarnos’.



Para la atleta, un hecho muy importante en este año fue participar en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, donde fue la segunda mexicana en arribar a la meta, en el lugar 20 de la carrera, con lo que contribuyó para que México obtuviera el quinto puesto por equipos.



’Poco a poco se abrieron las cosas, salió este campeonato en octubre y ya entrenando con más actitud y más ganas, porque iba a ser uno de los pocos eventos a los que iba asistir. Me sentí muy contenta, muy enfocada en el evento, estuvimos trabajando dos meses y medio, conforme pasaba el tiempo me sentía más fuerte, más confiada y mucho más determinada y eso me dio la pauta para correr muy bien en Polonia’, declaró la fondista mexiquense.



Finalmente, la joven atleta señaló que está contenta con el trabajo que ha desarrollado junto con su entrenador, con quien ha tenido una notable mejoría en sus registros y sobre todo la ha llevado a estar en la pelea por un boleto a los Juegos Olímpicos.