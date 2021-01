Complicaciones con las vacunas

Cuando aparentemente ya estaba todo programado en México para intensificar la vacunación entre el personal médico que atiende la pandemia de covid-19, surgen una serie de complicaciones tanto de carácter social como político que enturbiar el panorama.

Lo malo es que esas complicaciones se presentan más dentro del terreno político. Por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su gobierno accedió a una propuesta de Naciones Unidas para que se retrasen los envíos de la vacuna de Pfizer, pese a existir acuerdos de compra a fin de enviar más dosis a países más pobres con mayor rapidez.

Según dijo que se espera recibir las producidas por AstraZeneca, aunque apenas Argentina enviará a México el principio activo para su envasado en nuestro país, mientras la china CanSino y a la rusa Sputnik V aún no han sido autorizadas para su uso, por lo que su llegada se prolongará varias semanas.

Por otra parte la doctora Miriam Esther Veras Godoy, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, responsable del plan de vacunación contra Covid-19, oficialmente renunció a su cargo por "motivos personales", aunque existen versiones de que fue por existir diferencias en el esquema establecido desarrollado por Secretaría de Salud.

Tampoco se puede ignorar que a pesar de la estricta orden de que inicialmente sea vacunado todo el personal del sector salud que está en la primera fila del combate a la pandemia, no solo serían doctores y enfermeras sino hasta camilleros y personal de limpieza, ya existen múltiples evidencias del incumplimiento de ese ordenamiento.

No solo porque directivos y empleados administrativos se han aprovechado de su cargo para recibir la vacuna, aunque varios ya han sido sancionados e incluso despedidos, otros políticos se han beneficiado como la pediatra Alva Patricia Batani Giles, regidora morenista de Acapulco, quien no está activa en el combate al covid-19.

Ahora resulta primordial inocular a los ’Servidores de la Nación’, incluidos a fuerza en las cuadrillas de vacunación ya que cumplen un propósito político, en lugar de atender a doctores que ejercen tanto de forma independiente como en hospitales privados, sin omitirse que varios gobernadores están inconformes con el programa ya definido.

Ya son varios los factores que afectan la vacunación, principalmente políticos, y si bien es deseable reajustar el actual esquema para hacerlo más eficiente, el gobierno federal no lo cambiará por no resultarle conveniente para sus intereses particulares y electorales.