Cómplice gobierno del Edoméx permitiendo robo a transportistas

Desgobierno el del Ejecutivo del Estado de México, una vez más contra los autos, permisionarios y trabajadores del volante, la hipocresía del titular de la Secretaría de Movilidad Raymundo Martínez Carbajal, donde anteriormente había dado a conocer apoyos a los concesionarios y se continua vulneración en economía de miles de familias.



Prueba de ello, las pésimas acciones de Grúas Ramírez, y denuncian ante medios informativos que les cobran fuera de los establecido por este servicio; contubernio con los elementos de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, inventan infracciones y violan garantías individuales de los conductores.



Respectivamente, representante de la empresa Valle de México, reitera acusación al secretario de Movilidad Raymundo Martínez Carbajal, de engañar al gobernador Alfredo Del Mazo Maza, mentiras que hay apoyo hacia los transportistas del servicio de pasajeros; prueba es que por un arrastre cobran hasta 11 mil pesos más la estancia del corralón, que no amerita.



Recordando, por otro lado, una prueba más del pisoteo que ha generado gobierno del Estado de México, ante sucesos bochornosos, es que pipas de Gas y de Agua, se unieron para frenar cobros excesivos de grúas de arrastre -Ramírez-, de Los Reyes La Paz a Texcoco, y hacer el reclamo ante tales acontecimientos, por tal motivo, cerraron calles del sur texcocano.



En este tenor, ahora el representante de la ruta Valle de México, denunció las anomalías de los elementos de Tránsito del Estado de México, después de que ocasionan aglomeraciones y bloqueos vehiculares en los Reyes la Paz, actúan contra de los ciudadanos, están a la caza para inventar infracciones.



Por tal motivo, reintegran el llamado al gobernador Alfredo del Mazo, ponga en su ligar a los grulleros Ramírez y a sus elementos de tránsito, poco sirvió el cambio de titular en la Secretaria de Seguridad Pública estatal, por consiguiente, piden no vulnerar el bolsillo de los trabajadores, ojo señor secretario Lic. Rodrigo Martínez Celis.



Que den gracias, que Seguridad Pública de Texcoco, estuvo al pendiente de que los afectados no quemaran la unidad (roja) -Grúas Ramírez, donde se exhortó al dialogo y el buen entendimiento entre los afectados, ya que una pipa de agua sufrió un accidente en Los Reyes, por necesidad pidieron el servicio, pero llegando al destino el cobro fue excesivo.



No hubo más, desenganchan la pipa de agua y todo quedó en Santa Paz; previamente trabajadores y propietarios del gremio, tuvieron que cerrar la calle Emiliano Zapata, a media cuadra de las oficinas regionales de la Fiscalía Federal sede Texcoco, a fin de que las autoridades los escucharan.



Cabe recordar, que también transportistas de servicio de pasajeros han sufrido estragos de los cobros excesivos de las grúas e infracciones dentro de los corralones, solapados por la Secretaria de Movilidad del Estado de México y del propio Gobernador Alfredo del Mazo, coincidieron los afectados.